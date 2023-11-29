29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekrem Kızıltaş Başaramayacaksınız!..
EKREM KIZILTAŞ
Başaramayacaksınız!..

Başaramayacaksınız!..

29.11.2023, Çarşamba

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları için ilan edilen ve iki gün daha ilave edilen 'insani ara' sona eriyor. Bu aradan istifade ile sürdürülen rehine takası sırasında yaşananlar, Gazzelilerin kelimenin insan olduklarını, İsraillilerin insanlıkla hiç alakalarının kalmadığını gösterdi.

Hamas'ın serbest bıraktığı her bir rehineye karşılık İsrail tarafının üç Filistinli tutukluyu bırakması, takasın dikkat çeken yönlerinden. Hamas'ın rehineleri, Aksa Tufanı Harekatı'nda İsrail'den kaçırdığı kişilerden, İsrail'in rehinelerinin işgal altındaki bölgelerde keyfi olarak tutuklanan Filistinlilerden oluşması da ibretlik.

İnsani aranın tekrar uzatılıp uzatılmayacağı, meçhul. Esas mesele ise bundan sonra yaşanabilecekler. Öncelikli soru, İsrail'in hedef gözetmeksizin sürdürdüğü vahşi bombalamaların devam edip etmeyeceği.

Saldırılar sürecek olursa, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkından kaynaklandığı yalanının bundan böyle de kullanılacağı, şüphesiz. Ancak, Siyonist zihniyetin emrindeki medya kuruluşları üç maymunu oynasa da, İsrail'in asıl hedefinin Gazze'yi Filistinlilerden boşaltmak olduğunun farkında olanların sayısında ciddi bir artış var.

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığında, mümkün olduğu kadar kısa bir sürede burayı tümüyle boşaltmayı hesapladığı, kesin. Gazze'den uzaklaştırılan Filistinlilerle ilgili tartışmaların nasıl olsa bir süre sonra azalacağı ve ardından sıranın Gazze'ye göre daha kolay olan Batı Şeria'ya geleceği de İsrail'in hesapları arasındaydı belli ki.

İsrail ve uşaklarının hiç beklemedikleri oldu ve insanlık dışı bombardımanlarla can vermelerine rağmen Gazzeliler yurtlarını terk etmediler. Bunun en önemli sebebi de, eğer çıkarlarsa bir daha Gazze'ye geri dönemeyeceklerini çok iyi bilmeleri…

İsrail'in, 'kendini savunma hakkı ' bahanesini kanırtarak kullanmaya devam etmek niyetinde olduğu belli. Ancak, dünya kamuoyu, '7 Ekim öncesinde neler yaşandı?' sorusuyla başlayıp, 'İki Devletli Çözüm'den ne haber?', 'Yerleşimci dediğiniz Hırsızların durumu?', '1967 sınırlarına dönülecek mi?' gibi soruları sormaya başladı bile.

Filistin'de daha önce neler yaşandığı ile ilgili sorgulamaların, Filistinlilerin vatanlarından kovulması ve 1948'den itibaren yaşananlara kadar uzanması, kaçınılmaz… İsrail'in kendisini var eden Birleşmiş Milletler'in ve Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uymama alışkanlığı da bu cümleden.

Sosyal medyadaki itibar kayıplarını telafi için X'in patronunu İsrail'de ağırlayanlar, büyünün artık bozulduğunun ve ne yaparlarsa yapsınlar, İsrail'in aşağılık bir katil olduğu gerçeğini zihinlerden silemeyeceklerinin herhalde farkındadırlar!..

İsrail'i yönetenler, yalanların yayılıp gerçeklerin saklanmasında eskisi kadar rahat olamayacak ve Filistin'i yutmayı asla başaramayacaklar!..

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bunlar bize ders olsun!.. 26.11.2023 Pazar
Milyarların nefreti!.. 25.11.2023 Cumartesi
Bunun yarını da var!.. 22.11.2023 Çarşamba
Hep aynı hikaye!.. 19.11.2023 Pazar
Zalim ve uşakları!.. 18.11.2023 Cumartesi
İş bilenin kılıç kuşananın... 16.11.2023 Perşembe
Akıntıya kürek çekmek!.. 15.11.2023 Çarşamba
Çözümsüzlük çözüm değil!.. 12.11.2023 Pazar
Sorular, sorular, sorular… 11.11.2023 Cumartesi
Ordu’nun dereleri... 09.11.2023 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA