Melih Bey'in uykusuz olduğunu gören İhsan:

- Beşik sallamadığını biliyoruz. Ama Biden'ın yaptığı açıklamayı anlamak için geç saatlere kadar çalışmış gibi bir halin var… Melih Bey, gülümsedi:

- Haklısın. Bıçağın kemiği bile delip geçtiği bir aşamada, Biden tarafından yapılan açıklamanın geleceğe yönelik bir ümit taşıyıp taşımadığını anlamak için yerli yabancı demeden birçok kaynağı izlemek durumunda kaldım. Uykusuzluğum biraz ondan. Ama şimdi senin çaylarını içince kendime gelirim inşallah… Selim:

- İhsan ağabey çayını getirir şimdi. Ancak sen şu son gelişmeyi değerlendirmeye başlasan iyi olur. Çünkü hepimiz merak ediyoruz…

- Biden'ın, İsrail'in Katar üzerinden teklif ettiği bir plan olduğunu belirterek yaptığı üç aşamalı teklif, yeteri kadar detaylı değil. Anladığımız kadarıyla, 6 hafta sürecek ilk aşamada tam bir ateşkes uygulanırken, İsrail askerleri Gazze'de yoğun nüfuslu noktalardan çekilecek ve Filistinliler evlerine dönebilecek. Bu aşamada aralarında kadın, yaşlı ve yaralıların bulunduğu İsrailli bazı rehinelerin ve yüzlerce Filistinlinin serbest bırakılması söz konusu. Filistinliler Gazze'nin her yanındaki evlerine gidebilirken, insani yardım miktarı da artacak… Selim, araya girerek:

- Günlük 600 kamyondan bahsediliyordu galiba?..

- Evet, Biden Gazze'ye her gün yardım malzemesiyle yüklü 600 TIR gireceğini söyledi.

İlk aşamada, çatışmaların tamamen sona ereceği 2. Aşama konusunda İsrail ve Hamas arasında müzakereler yapılacak ve bu uzun sürerse, ateşkes de uzatılacak. İkinci aşamada, geriye kalan tüm sağ rehinelerin geri dönmesi ve geçici ateşkesin kalıcı olarak tam anlamıyla devreye girmesi planlanıyor. İlk ve ikinci aşamada müzakereler sürmesi ve üçüncü aşamada da Gazze'nin yeniden imarına başlanması öngörülüyor… Mehmet:

- İlk bakışta güzel bir teklif gibi. Ancak, Biden'in sözleri arasında Gazze'nin geleceğinde Hamas'a yer yok gibi bir şey de vardı sanıyorum. Satır aralarında neler var acaba?..

- Satır araları henüz boş ve nasıl doldurulacağını bilmiyoruz. İsrail askerlerinin nerelerden çekileceği meçhul. Gazze'den tamamen çekilme diye bir şey yok çünkü. Esir takası ve diğer gelişmeler sonrası Gazze'nin imarı denirken tam olarak neyin kastedildiği de belirsiz. İsrail'in kafasının ardında Gazze'yi de Batı Şeria haline getirme niyeti mi var, bilmiyoruz. Konunun en önemli tarafı da, Biden'ın İsrail teklifi olarak açıkladığı ve Hamas'ın da kabul edilebilir dediği planla alakalı İsrail'den gelen ikircikli açıklamalar… İhsan:

- Yaklaşan seçimlerde kazanma ihtimali iyice azalan ve Refah saldırısı sebebiyle iyice itibar kaybına uğrayan Biden, İsrail yönetimini zorlamaya çalışıyor sanki?.. Melih Bey:

- Sadece bu da değil. Bu arada İsrail'de de dikkat çekici gelişmeler var. Savaş kabinesindeki bazı gelişmeler dolayısıyla Netanyahu'nun koltuğu da sallantıda. İsrail'in onayı olmadan Biden'ın böyle bir açıklama yapamayacağını söyleyen Filistin Meclisi Üyesi Mustafa Barghouti'nin, 'Biden'ın ateşkes önerisini açıklaması, ABD'nin Netanyahu'yu kuşatma ve tekrar manevra yapmasını engelleme yoludur' şeklindeki sözleri, çok anlamlı… Remzi:

- Anlattıklarınızdan Biden'ın açıklamaları ile hemen fazla ümide kapılmamak ama kötümser de olmamak gerektiği, anlaşılıyor. Doğru mu anlamışım?..

- Öyle de denebilir. 'Biden'ın açıklamasının, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in Gazze'de başarısızlığını kabul ettiğini gösterdiğini' vurgulayan Barghouti'nin, 'Filistin halkına etnik temizlik uygulamada, Filistin direnişini ortadan kaldırmakta ve İsrailli mahkumları geri getirmekteki başarısızlıklarının Netanyahu'nun geleceği üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacağını' söylemesi, manidar. Ne olacağını tam olarak tahmin mümkün değil, ama İsrail'de işler karışacak gibi… Mustafa:

- Amerika ve İsrail'in iç meseleleri sebebiyle yaşanacak karışıklıkların Gazze açısından faydalı olmasını dilemekten başka yapacak şey yok şimdilik. Bu arada Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanımakta birbirleriyle adeta yarışmaları ne manaya geliyor?.. Melih Bey:

- Pratik olarak çok anlamı olmasa da orta ve uzun vadede güzel neticeler sağlayabilecek adımlar. Bir yandan da İsrail'in ve ABD'nin iyice köşeye sıkıştıklarının da ilanı. Bu sebeple olsa gerek, üç aşamalı planı açıklarken 'İsrail'de bu teklifi kabul etmeyecek olanların bulunduğunu' söyleyen Biden, 'İsrail lider kadrosuna, ne tür bir baskı gelirse gelsin bu anlaşmanın arkasında durmaları çağrısında bulunuyorum' demek zorunda kaldı. Çünkü İsrail'in ve ABD'nin iyice yalnızlaştığının farkında… İhsan:

- Alçaklıklarının artık sürdürülemez noktaya geldiğinin fark ettiler demek ki. Bu da fena değil. Hayırlısı diyelim ve bekleyelim bakalım. Cenab-ı Hakk, Gazzeliler ve hepimiz için hayırlı gelişmeler halk eder inşallah…

İstişare, müzakere ve katılımcılık!..

- İnşallah. Bu arada AK Parti kampı da Kızılcahamam'da başladı. Ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz?.. Soru Mehmet'ten gelmişti.

- Yakında kuruluşunun 23. yılını kutlayacak olan ve 22 senedir ülkemizi yöneten AK Parti'nin 'Türkiye'nin Ortak Aklı' temasıyla yaptığı '31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, bundan sonrasına yönelik önemli değerlendirmeler yapılacağı, net. Bunların neler olabileceği ile ilgili yorumlar ve tahminlerin kişisel olacağını unutmamak gerek. Dolayısıyla istişare, müzakere ve katılımcılık prensipleri ile hareket eden AK Parti'de neler olacağını beklemek ve görmek durumundayız. Genel seçim ve yerel seçim sonuçlarının değerlendirileceği toplantı sonrasında AK Parti'nin milletimizin sesine de kulak vererek kendini güncelleyeceğini söylemek, şimdilik yeterli… Selim:

- Hazır başlamışken başıboş sokak hayvanları ile mücadele konusundaki gelişmelere de değinsen?..

- Son günlerin önemli konularından birisi de bu. Konu ile alakalı olarak daha önce çıkarılan kanunun bazı belediyeler tarafından uygulanmayışı ve salgın sürecinin getirdiği ciddi bir birikimle karşı karşıyayız. Ülke çapında milyonlarca başıboş köpek var ve bazı durumlarda ciddi manada tehlike oluşturuyorlar. Bununla alakalı olarak epeydir hazırlıklar yapıldığı anlaşılıyor. Yapılan çalışmalar ışığında sıkıntıları büyük çapta giderecek bir düzenleme için kollar sıvanmış durumda… Remzi:

- Köpeklerin uyutulacağı yani öldürüleceği ve benzeri iddialar kol geziyor. Böyle bir şey var mı?..

- Böyle bir şey yok. Bu, belki sadece hastalıklı ve tedavisi mümkün olmayanlar için geçerli olabilecek istisnai bir durum. Esas olan başıboş hayvanların toplanıp barınma evlerinde tutulmaları ve kısırlaştırılıp sahiplendirilmesi. Başıboş hayvanlar üzerinden ekonomik ve siyasi rant sağlayan birileri gürültü çıkararak hukuki düzenlemeyi engelleme derdinde. Ancak yüzlerce trafik kazasına, birçok insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebebiyet verme yanında evcil hayvanlara da ciddi zararlar veren milyonlarca başıboş köpek, görmezden gelinebilecek bir şey değil… Mustafa:

- Köpek maması üretiminde ciddi artışlar olduğu ve ithalatın da gittikçe yükseldiği söyleniyor. Birileri mevcut durumdan rant sağlıyor yani?..

- Maalesef böyle bir durum var ve bu kayıt dışı da. Yapılacak düzenleme ile belediyelerin sokak köpekleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri daha ciddiyetle takip edilirken kısırlaştırılmaları, aşılanmaları, çip ya da kulaklık takılması ve sahiplenilmelerin sağlanması hedefleniyor… İhsan:

- Umulur ki izlediğimizde hepimizi üzen görüntüler artık tarihe karışır. Bu arada, Biden'ın açıkladığı şu üç aşamalı planın hayırlı bir şekilde ete kemiğe bürünmesi için dua etmekte fayda var. Böylelikle Gazzeli kardeşlerimizin acıları da diner inşallah…

- İnşallah!..