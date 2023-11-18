Gazze Şifa Hastanesi ile ilgili gelişmeler, her açıdan güç sarhoşluğu yaşayan İsrail'in ve destekçisi ABD'nin haftalardır tekrarladığı iddiaların yalan olduğunu açığa çıkardı.

İddialarına delil olarak bir dizüstü bilgisayar, birkaç CD ve yerleştirildiği anlaşılan bir iki Kaleş'ten başka şey gösteremeyince, kendi medya organları bile 'hastanelerin karargah olarak kullanıldığı ve altlarında tüneller olduğu' iddiaları ile ilgili delil bulunmadığını itiraf etmek zorunda kaldılar.

Netenyahu'nun, 'Şifa Hastanesi'ne giremez diyorlardı, girdik' şeklindeki açıklamasının komik olduğunu da vurgulamak gerek. Oysa orası bir hastane olduğu için 'girilemez' değil 'girilmemeli' diyordu insanlar.

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü ölçüsüz vahşete duydukları tepkileri dile getirenlerin sayısı arttıkça artıyor. Bu, ümit verici. Ancak, yaşanan akla ziyan şeylerin aslında gerçek olmayıp toplu halde görülen kötü bir rüya olup olmadığını sorgulamaya başlayanların sayısı da artıyor.

Ülkelerini yönetme mevkiine gelmiş batılı liderlerin, İsrail'i kızdıracak herhangi bir şey yapmaları durumunda koltuklarını hemencecik kaybetme riski ile karşı karşıya oldukları kanaati de iyice yaygınlaştı. Gazze'ye yönelik alçakça saldırıları görmezden gelen 'okumuş çocukların', İsrail'in işlediği korkunç vahşeti ısrarla savunmalarının başka bir izahı yok…

Daha da vahim olan, ülkelerinin yönetimine aday olanların da Siyonistlere boyun eğmeleri. Mevcutları gibi, yönetime aday olanlar da İsrail'in melanetlerini savunuyor ve çoluk çocuk demeden katliama maruz kalan Gazzelileri suçlamak için bin dereden su getiriyorlar. Adeta toplu bir akıl tutulması yaşanıyor yani.

Batılı medyanın durumu ise içler acısı. Güya objektif gazeteler, televizyonlar ve internet siteleri, çok azı haricinde çoluk çocuk demeden 41 gündür katledilen Gazzelileri suçluyor ve İsrail'i temize çıkartmak için çalışıyorlar.

Dünyanın en eski haber ajanslarından birisi olan Ajans France-Press'in CEO'sunun başına gelenler, işlerin tadının kaçmaya başladığına işaret. İsrail yanlısı yayınlarının yeterli olmadığını düşünen Fransız Senatosu, AFP CEO'su Fabrice Fries'i 'İsrail yanlısı' bulunmayan yayın politikaları konusunda ifadeye çağırmış.

Fries'in yaptığı açıklamaya göre, AFP'nin suçu İsrail'in Gazze saldırıları ile ilgili haberlerde 'Hamas teröristtir' yerine, 'Hamas, AB, ABD ve İsrail tarafından terör örgütü olarak tanınıyor' diyerek 'Yahudi karşıtlığını artırması' imiş!..

Zulümde sınır tanımayan İsrail'in, adeta uşakları gibi davranan siyaset ve medyanın desteği ile işlediği vahşetin sonu gelecek elbet. İnsanların farkındalığı arttıkça, İsrail'in melanetlerine tepkiler de yükseliyor…

Cumhurbaşkanımızın, 'Ey Netenyahu şu an senin daha iyi günlerin…' sözleri, boşuna değil. Yaşanan akıl tutulmasının sınırına yaklaştık çünkü!..