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EKREM KIZILTAŞ
İş bilenin kılıç kuşananın...

İş bilenin kılıç kuşananın...

16.11.2023, Perşembe

R yıl yaşadığınız şehirde 40 yıl sonra değişiklikler görmeniz normal. Ancak, Erzurum'da fazlası var.
Tıpkı diğer eserler gibi, 'Korunan Tarih' anlayışıyla önü açılan Erzurum Kalesi'nin orada olduğunun çok kimse yeni farkına vardı, çünkü. Turkuvaz Medya mensupları olarak Erzurum ziyaretimizin şaşırtıcılığı, ortak bir fikirdi. Vaktiyle, Türkiye'nin kayak merkezi olmalı denilen Erzurum'un, sadece ülkemizin değil Avrupa'nın başa güreşen kış sporları merkezlerinden birisi olması, bunlardan.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibi, Palandöken'de muhteşem işler yapmışlar ve devam ediyorlar.
Canlı Hayvan Borsası, şehirdeki en anlamlı hizmetlerden.
İlçelerde canlı hayvan pazarları kuran Sekmen'in, kırsalda yayılan hayvanlar için yaptırdığı gölgelikler, ecdat yadigarı bir hassasiyet. 'Değişen, Gelişen, Büyüyen Erzurum' sloganıyla çalışan Mehmet Sekmen ve ekibinin, rutin belediye hizmetlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif alanlardaki çalışmaları, 'iş bilenin, kılıç kuşananın' sözünü doğruluyor. Başta merkez olmak üzere Erzurum'un ilçeleri de muhteşem hizmetlere kavuşmuş. Fuar merkezi, güneş enerjisi ve metan gazı tesisleri, miting alanı, kültüryolu projeleri, termal tesisler, mobil ve modüler mezbahalar, et ürünleri entegre tesisi, tarım kampüsü, Millet Bahçeleri, ilçe kültür merkezleri, hayır çarşısı, spor tesisleri, itfaiye binaları bunlardan bazıları. Son 8 yılda 20 bölgede belediye, TOKİ ve özel şirketlerce yapılan 60 bin konut, kentsel dönüşüm açısından örnek bir uygulama. İstanbul Samandıra (1992-94) ve Kartal'da (1994- 2002) Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Sekmen, 2002 ve 2007'de AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. 2014 ve 2019 seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mehmet Sekmen, 'halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu' iyi bilenlerden...

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