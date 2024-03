YEREL seçimlere 27 gün kaldı. İl ve ilçelerimizde olası seçim sonuçları ve 31 Mart sonrası siyasetin yeni dengeleri enine boyuna tartışılıyor.

Siyasi kulislerde özellikle 2 konu üzerinde daha çok konuşuluyor ve dikkati çeken analizler yapılıyor.

1) Her ilimiz ve ilçelerimiz önemli ama siyasi yarışının en çok merak edildiği iki ilden birisi İSTANBUL, diğeri ANKARA.

2) Özellikle üç başlı CHP'de 31 Mart HÜSRAN, 1 Nisan İSYAN başlıklı değerlendirmeler ve Özgür Özel'in en kısa süreli CHP Genel Başkanı olup olmayacağı...

Yerel seçimin en merak edildiği il İstanbul. Son bir ay içine girilirken, performansı yükselen Murat Kurum ve yerinde sayan Ekrem İmamoğlu tablosu oluştu. Gözü cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğundan İstanbul'u ikinci planda düşüren Ekrem İmamoğlu'nun panik atakları göze batıyor. CHP/HDP-DEM parti ile Esenyurt üzerinden örtülü ittifak yapması ve Büyükşehir belediyesinde en az 20 kişilik grup kurdurma tezgahları Ekrem İmamoğlu'na yeterli görünmüyor.

İki ay önce bazı anket şirketlerinin yüzde 48 oy alacağına yönelik algı operasyonları çöktü, gerileme başladığı, şimdi yüzde 40'lara indiği konuşuluyor.

Murat Kurum'un öne geçtiğini gösteren anketler yayınlanmaya başladı. Önceki gün, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Murat Kurum'u geri çekin' diye yalvarması, eşbaşkanların paniğini gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü defa randevu istemesine karşın, Ekrem İmamoğlu reddedildi.

Altınok, proje tanıtım toplantısından sonra gaza bastı. Altınok'un projelerini Ankara'da ciddi bir heyecan oluştu.

Altınok'un, seçilmesi halinde öncelikle suya yüzde 50 indirim ve şehir merkezi ile Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacağını açıklaması heyecanı arttırdığı gözleniyor. Bir dip dalga yakaladığı konuşulan Turgut Altınok'la önceki gece konuştum. Son anket sonuçlarını TAKVİM'E açıkladı. "Ankara'da 10 günde çok şey değişti. Şu an gerçek anketlerde 2 puan öndeyiz. Her gün sokaklardayım. Sokak anketi Ankara'da 'Altınok' diyor. Sokakta 'CHP'liyim ama bu kez sana oy vereceğim' diyen birçok milliyetçi-ulusalcı vatandaşımız' var." CHP Eşbaşkanları İmamoğlu ile Özel'in organize ettiği 6. kez gerçekleştirilen VEFA GECESİNE Kılıçdaroğlu'nun katılmaması "CHP'deki krizin geceye yansıması" şeklinde yorumlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun 4. kez istediği randevu ve birlikte resim verme talebini Kemal Kılıçdaroğlu'nun reddettiği ortaya çıktı. CHP tepelerinde yaşanan krizin teşkilatlara yansıdığı gözlenirken, AK Parti'nin 6-8 şehrin belediye başkanlığını geri alacağı kulislerde konuşuluyor.

İstanbul, Hatay, Adana, Antalya, Eskişehir büyükşehir ile Artvin, Bilecik, Bolu ve Siirt'in AK Parti tarafından kazanılacağına ilişkin anketler ve yorumlar hızlandı.

CHP'de 31 Mart'ın hüsran olacağı değerlendirilirken, 1 NİSAN İSYANLARI kulislerde dillendiriliyor. Üç başlı CHP'de Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, köşe başlarını tahkim ettiler.

31 Mart 2024 pazar gecesi, CHP'nin kaybedeceği her büyükşehir ve il belediye başkanlığı, 1 Nisan'dan itibaren yeni KOLTUK savaşlarına konu olacak. Ekrem İmamoğlu'na olan kızgınlığı hiç eksilmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 1 Nisan'dan sonrasına ilişkin yol haritasını, "Aday belirleme süreci sağlıklı yapılmadı.

CHP seçimde başarısız olduğunu takdirde tartışılacak. Gelişmeler elbette olacak" dedi.



SONUÇ:

EKREM İMAMOĞLU'NUN ANKARA PLANI 1 NİSAN SONRASI DEVREYE GİRECEK.

Açıkça ortaya çıktı, Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimini kaybedince, olağanüstü kurultayı toplayıp CHP Genel Başkanı olmayı planlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da, olağanüstü kurultayda İmamoğlu'nun karşısına çıkacak. Peki Özgür Özel ne yapacak?

İmamoğlu veya Kılıçdaroğlu'nun İKİNCİ ADAMLIĞINA tav olmaktan başka şansı yok.

CHP'DE SEÇİMDEN ÇOK ESAS HAZIRLIK GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞU İÇİN.

CHP'DE HİZİP, KAVGA, ATAK OYUNLARI BİTMEZ.

AZİZ MİLLETİMİZ DE KAVGA OLAN EVE GELİN VERMEZ...