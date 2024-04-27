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Milyonlarca emekliye vergi iadesi! Kim nasıl geri alabilir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Eksik olan primlerini tamamlamak isteyen ve borçlanma yapan kişiler, ödedikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yolu ile geri alabiliyor. Emekli olan EYT'liler de çalışmaya devam ediyorsa bu imkandan faydalanabiliyor. Peki kim ne kadar iade alabiliyor? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 07:01
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Milyonlarca emekliye vergi iadesi! Kim nasıl geri alabilir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ülkemizde erken emekli olmanın en önemli yolu borçlanma. Primini tamamlamak isteyenler eğer şartları sağlıyorsa hizmet borçlanması yapabiliyor.

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Milyonlarca emekliye vergi iadesi! Kim nasıl geri alabilir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Borçlanma için ödenen paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri almak mümkün. Ancak bunun için çalışmaya devam etmek gerekiyor. İşte borçlanma ve vergi iadesine yönelik merak edilen soruların yanıtları...

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Milyonlarca emekliye vergi iadesi! Kim nasıl geri alabilir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

BORÇLANMA TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?
1 aylık borçlanma tutarı en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Buna göre bu yıl başvuranlar 1 aylık borçlanma için en az 6 bin 400 lira 80 kuruş yatırıyor. En çok ise bunun 7.5 katı ödenebiliyor. 18 aylık askerlik borçlanması en az 115 bin 214, 2 yıllık doğum borçlanması 153 bin 619 lira tutuyor.

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Milyonlarca emekliye vergi iadesi! Kim nasıl geri alabilir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE ÖDEMELİYİM?
Başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) birimlerine gidilerek de e-Devlet'ten de yapılabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmasının SGK tarafından gönderilen tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

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Milyonlarca emekliye vergi iadesi! Kim nasıl geri alabilir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı borçlanmasında ise bu süre 3 ay oluyor. Ödeme süresini kaçıranın başvurusu geçersiz sayılıyor. Bu nedenle borçlanma yapılmak isteniyorsa yeniden başvurulması gerekiyor.