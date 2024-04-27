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Milyonlarca emekliye vergi iadesi! Kim nasıl geri alabilir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
Eksik olan primlerini tamamlamak isteyen ve borçlanma yapan kişiler, ödedikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yolu ile geri alabiliyor. Emekli olan EYT'liler de çalışmaya devam ediyorsa bu imkandan faydalanabiliyor. Peki kim ne kadar iade alabiliyor? İşte detaylar...
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Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:01Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 07:01