Milyonlarca emekliye vergi iadesi! Kim nasıl geri alabilir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

BORÇLANMA TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?

1 aylık borçlanma tutarı en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Buna göre bu yıl başvuranlar 1 aylık borçlanma için en az 6 bin 400 lira 80 kuruş yatırıyor. En çok ise bunun 7.5 katı ödenebiliyor. 18 aylık askerlik borçlanması en az 115 bin 214, 2 yıllık doğum borçlanması 153 bin 619 lira tutuyor.