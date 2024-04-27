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Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Takımın yarısı...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Lider sarı-kırmızılılar zaman zaman kalesinde tehlikeli pozisyonlar verse de ikinci yarıda Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin ayağından bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı ve puanını 93'e yükselterek liderliğini perçinledi. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 10:45
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Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Takımın yarısı...

LEVENT TÜZEMEN – BOYU KISALTTI
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Muslera'ya övgüler yağdırırken "Ligde haksız rekabet yaratıyor. Şampiyonluklarda büyük etkisi var" demişti. Muslera ayrıcalığını ve farklılığını Adana'da bir kez daha gördük. 16 Haziran'da 38 yaşına basacak olan Muslera, Galatasaray'ın en iyisiydi. Maç sonu Galatasaray taraftarı karşılaşmada kimin ne kadar oynadığını öylesine güzel tespit etmiş ki kaptan Muslera'yı tribüne çağırıp üçlü çektirdi.

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Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Takımın yarısı...

Adana deplasmanı sıcağıyla, nemiyle ve stat ambiyansıyla Galatasaray için adeta Sırat Köprüsü'ydü. İlk yarı Galatasaray'ı izleyen taraftarlar herhalde tansiyon ilaçlarını erken almış ya da sakinleştirici hap içmişlerdir.
Galatasaray, ilk 45'te korku tünelinden geçti ve kalesinde ciddi pozisyonlar verdi ama Muslera devleşti.

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Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Takımın yarısı...

Kadife ayak Ziyech, mükemmel bir gol atarak takım üzerindeki baskıyı aldığı gibi taraftarları da rahatlattı. Ardından Kerem Demirbay'ın akıl ve kalite kokan golünü sahalarda çok az görebiliriz.
Demirbay'ın rakipten sıyrılışı, sakin kalışı ve uzak köşeye attığı şut, jenerik olacak güzellikteydi.
Yaşı olmayan adam Mertens, o sıcak havada müthiş koştu, savunma yaptı, top çaldı, iki gole de asist yaptı. Mertens bir yıl daha Galatasaray'da olmalı.

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Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Takımın yarısı...

Barış Alper, bazen mükemmel işlere imza atıyor, elekle su taşır gibi davranıyor. Barış yine çok koştu, iyi mücadele etti ama aklı hep şut atmaktaydı. Pas vermeyi düşünmedi. Mendoza'ya çalım atma inadına girence inanılmaz top kayıpları yaşadı.
Galatasaray, Adana'da kazanarak hem kazanamama şansızlığını kırdı hem de şampiyonluğun boyunu kısalttı.

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Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Takımın yarısı...

ERMAN TOROĞLU- MUSLERA FARKI
Futbolda şöyle bir cümle vardır, hiçbir zaman değişmez ve çok doğru bir cümledir; "Kaleci bir takımın yarısıdır. Eğer şampiyon olacaksan kalecin en az 5 veya 6 maçı kazandırmalıdır." Bu cümleleri alın, dün akşamki Adana Demirspor-Galatasaray maçı nasıl oynandı, yoruma ne yazmak gerek sorusunun tam karşılığı. Fazla yoruma gerek yok.