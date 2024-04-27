27 Nisan 2024, Cumartesi
Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Takımın yarısı...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Lider sarı-kırmızılılar zaman zaman kalesinde tehlikeli pozisyonlar verse de ikinci yarıda Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin ayağından bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı ve puanını 93'e yükselterek liderliğini perçinledi. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 10:45
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