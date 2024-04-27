Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Takımın yarısı...

Kadife ayak Ziyech, mükemmel bir gol atarak takım üzerindeki baskıyı aldığı gibi taraftarları da rahatlattı. Ardından Kerem Demirbay'ın akıl ve kalite kokan golünü sahalarda çok az görebiliriz.

Demirbay'ın rakipten sıyrılışı, sakin kalışı ve uzak köşeye attığı şut, jenerik olacak güzellikteydi.

Yaşı olmayan adam Mertens, o sıcak havada müthiş koştu, savunma yaptı, top çaldı, iki gole de asist yaptı. Mertens bir yıl daha Galatasaray'da olmalı.