27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! 76 bin konut teslim edildi: Devletimiz iyi ki var

Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! 76 bin konut teslim edildi: Devletimiz iyi ki var

6 Şubat 2023'te meydana gelen çifte deprem felaketinde afetten etkilenen 10 ilde bugüne kadar 76 bin konut depremzede ailelere teslim edildi. Hatay Payas'a TOKİ tarafından yapılan yeni yuvasına kavuşan depremzede Tarkan Çolak, "Devletimiz gücünü gösterdi bizim inancımızı kırmadı ve verdiği sözü tutarak yeni yuvamıza kavuşturdu. İyi ki varlar" dedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 08:17
  • 1
  • 7
Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! 76 bin konut teslim edildi: Devletimiz iyi ki var

Asrın felaketinden etkilenen 10 ilde bugüne kadar 76 bin konut depremden etkilenen ailelere teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1.240 şantiyede, 110 binden fazla işçi ve emekçimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz.

  • 2
  • 7
Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! 76 bin konut teslim edildi: Devletimiz iyi ki var

Şu anda afetten zarar gören şehirlerimizde 395 bin 220 konutumuzun inşa sürecine devam ediyoruz. Bugüne kadar 76 binden fazla konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.

  • 3
  • 7
Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! 76 bin konut teslim edildi: Devletimiz iyi ki var

YÜZLER GÜLENE KADAR DURMAK YOK
Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesinde her bir afetzede kardeşimizin yüzü gülene kadar durmak, yorulmak yok. Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde.

  • 4
  • 7
Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! 76 bin konut teslim edildi: Devletimiz iyi ki var

Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hak sahibi vatandaşlarımızın hepsi sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 7
Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! 76 bin konut teslim edildi: Devletimiz iyi ki var

İYİ Kİ VARLAR
Sabah'ın haberine göre bugüne kadar 76 bin konutu depremzedelere teslim eden Bakanlık, Hataylı Çolak ailesinin de yeni evlerine kavuşmasını sağladı. Tarkan-Feride Çolak çifti yeni evlerinde oturmanın sevincini yaşıyor. 6 Şubat 2023'deki asrın felaketine Hatay'ın Payas ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte depreme yakalanan ve evleri yıkılan Tarkan Çoban, TOKİ tarafından kısa sürede evlerinin yapılarak teslim edildiğini belirterek, "Allah kimseyi yuvasız bırakmasın.