27 Nisan 2024, Cumartesi
Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! 76 bin konut teslim edildi: Devletimiz iyi ki var
6 Şubat 2023'te meydana gelen çifte deprem felaketinde afetten etkilenen 10 ilde bugüne kadar 76 bin konut depremzede ailelere teslim edildi. Hatay Payas'a TOKİ tarafından yapılan yeni yuvasına kavuşan depremzede Tarkan Çolak, "Devletimiz gücünü gösterdi bizim inancımızı kırmadı ve verdiği sözü tutarak yeni yuvamıza kavuşturdu. İyi ki varlar" dedi.
Giriş Tarihi: 27.04.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 08:17
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7