SEÇİME katılacak siyasi partiler belediye başkan adayları ve belediye meclis üyelerini önceki gün (Salı) YSK'ya bildirdi.

Ortaya çıkan tabloya bakarsak, adayların belirlenmesinden tutun, YSK'ya verilen listelere kadar, CHP'de meydana gelen olaylar, belgesel olacak ve kitaplar yazılacak kadar bir TÜKENİŞLİK-PERİŞANLIK-ACEMİLİK ÖRNEKLERİ ile dolu. CHP listelerine bakınca, Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti lideri Meral Akşener'e attığı kazıklara rastlıyoruz. İyi Parti'nin içini karıştıran İmamoğlu, İyi Parti'den istifa ettirdiklerini CHP listelerine yazmış. İmamoğlu, eski İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı seçilmesi durumunda İBB Başkanvekili yapacağına karar verdiği ve İYİ Parti'den istifa ettirdiği meclis üyeleri Oğuz Sarul, Ataşehir 4. sıradan, Yakup Fındık Ümraniye 2. sıradan, Sinan Gümüş Avcılar kontenjan, Bora Kılıç ise Çekmeköy 4. sıradan ve Hafız Şirazi'yi, Küçükçekmece belediye meclis üyesi kontenjanı olarak listelerine yerleştirdi.

Ayrıca, İmamoğlu kuzeni Ufuk İnan'ı da Avcılar Belediye Meclis listesinde 2. sıraya yazdırdı. İmamoğlu, HDP-DEM desteğinin alınması için arka kapılarda birçok gizli görüşmeyi organize etti. Esenyurt'ta yapılan anlaşma kurnazca gizlenmeye çalışıldı.

HDP-DEM Parti ile CHP arasında 'Kent Uzlaşısı' adı verilen pazarlığın sonucu seçim kuruluna verilen liste, ÖRTÜLEME yapıldı.

İMAMOĞLU, CHP SIRALARINI BOŞ BIRAKTIRDI. CHP Esenyurt listesinde, DEM Parti için 1, 3, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 40'ıncı sıraları boş bırakıldı. Boş bırakılan yerleri, 23 Şubat'a kadar doldurma imkanı var.

DEM Partisi'nin vereceği isimlerin CHP Esenyurt listesinde boş bırakılan yerlere yazıldıktan sonra listenin son şeklini alacağı belirtiliyor. İmamoğlu ile DEM'in arka planda, İstanbul Belediye Meclisi'nde 20 kişilik GRUP KURMASI kadar üye vereceği konuşulurken, Esenyurt listesinden boş bırakılan EN AZ 7 (yedi) üyenin Meclise girmesi garanti edilmiş görünüyor. Türk siyasetinde kısa zamanda tükenişe en iyi örnek Özgür Özel olacak.

Özel'in tükenişine çok iyi örnek olacak iki olay siyasette çok konuşuluyor.

1) Özgür Özel, memleketi Manisa'da nakavt oldu. Özel'in memleketi Manisa'da skandal. Saruhanlı'da CHP'li Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika gecikince ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi.

2) Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'i nakavt etti. Savaş, söke söke Özel'in elinden adaylığı aldı. Hatay'la ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili olarak takıp etmişsinizdir, (CHP'li bir gazeteci arkadaşımın dediği gibi) 3 dakika önce, 1 saat önce, 1 gün önce, 2 gün önce, 10 gün önce, 14 gün önce yaptığı açıklamalarla ÇÖKTÜ, TÜKENDİ.

Bunun adı Özel'in Savaş karşısında nakavt oluşudur. Her defasında Savaş'ı değiştirmek isteyen ama bir türlü başarılı olamayan bir ACİZ BİR Genel Başkan Özgür Özel resmi demektir. Kendini ispat etmek için Ege atakları yaptı. İzmir'de, Denızli'de aday değiştirmekten başı döndü.

Son darbeyi listelere itiraz eden Foça ilçe başkanı ve yönetim kurulu, CHP'den istifa ederek vurdu. Ankara Çankaya'da avukatını aday yaptı, Çankaya karıştı.

Özel, İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarını dahi belirleyemeyen bir genel başkan pozisyonuna düştü. İstanbul tanıtım toplantısına bile katılamadı. Seçimlere, 42 gün kala, elden ele bir anket dolaşıyor. Asal Araştırma son anketi, 21-29 Ocak tarihleri arasında 26 ilde yapıldı. CHP'nin oy kaybı yaşadığı büyükşehirler 10 puan ve üzeri:

Adana, Hatay, İzmir 7-10 puan: İstanbul, Ankara, Antalya, Çanakkale, Eskişehir 6 puan: Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, Kırşehir, Mersin, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Yalova.



SONUÇ: Türk siyasetinde, en kısa genel başkanlık yapma rekorunu Özgür Özel kıracağa benziyor. Özel'in tükenişi, İstanbul'da listelerine karıştırılmaması ile başladı. Ekrem İmamoğlu'nun altında ezildi. Hatay belediye başkan adayını dahi değiştiremeyen genel başkan konumuna düştü. İstanbul'da seçimi kaybedip Ankara'ya gelecek, CHP Genel Başkan adayı olmaya karar vermiş, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında kalma pastırmaya dönme süreci başlamış görünüyor. BAY BAY KEMAL VARDI. ŞİMDİ SİYASET, BAY BAY ÖZGÜR'E TANIK OLACAK...