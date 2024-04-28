28 Nisan 2024, Pazar
Hülya Avşar'dan şaşırtan itiraf! İlk kez anlattı: "Anne hep yalnız mı kalacaksın?" Kızı Zehra Çilingiroğlu...
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Avşar, son olarak katıldığı bir YouTube programında şaşırtan bir itirafta bulundu. 2005 yılında Kaya Çilingiroğlu ile yollarını ayıran Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile arasında geçen bir diyaloğu anlatarak dikkatleri üzerine çekti. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 11:08
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