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Hülya Avşar'dan şaşırtan itiraf! İlk kez anlattı: "Anne hep yalnız mı kalacaksın?" Kızı Zehra Çilingiroğlu...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Avşar, son olarak katıldığı bir YouTube programında şaşırtan bir itirafta bulundu. 2005 yılında Kaya Çilingiroğlu ile yollarını ayıran Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile arasında geçen bir diyaloğu anlatarak dikkatleri üzerine çekti. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 11:08
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Hülya Avşar’dan şaşırtan itiraf! İlk kez anlattı: Anne hep yalnız mı kalacaksın? Kızı Zehra Çilingiroğlu...

Hülya Avşar, yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde olan bir isim olarak biliniyor. Son dönemde ise reklam yüzü olduğu markayla olan anlaşmasını yenileyen Avşar, şaşırtan bir itirafta bulundu.

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Hülya Avşar’dan şaşırtan itiraf! İlk kez anlattı: Anne hep yalnız mı kalacaksın? Kızı Zehra Çilingiroğlu...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında kızı Zehra ile arasında geçen anlamlı bir diyalogu paylaştı.

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Hülya Avşar’dan şaşırtan itiraf! İlk kez anlattı: Anne hep yalnız mı kalacaksın? Kızı Zehra Çilingiroğlu...

1997 yılında nikâh masasına oturan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, magazin dünyasının gözde çiftlerindendi. Çilingiroğlu'nun eşini Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası çift, 2005'te yollarını ayırdı.

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Hülya Avşar’dan şaşırtan itiraf! İlk kez anlattı: Anne hep yalnız mı kalacaksın? Kızı Zehra Çilingiroğlu...

2009'da Tanyolaç'la dünyaevine giren Çilingiroğlu, 2014'te ikinci kez boşandı. Avşar geçtiğimiz aylarda 7 yıldır reklam yüzü olduğu yatak markasıyla yeni bir anlaşma imzalamasıyla gündeme gelmişti.

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Hülya Avşar’dan şaşırtan itiraf! İlk kez anlattı: Anne hep yalnız mı kalacaksın? Kızı Zehra Çilingiroğlu...

Şimdi ise Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu ile arasında geçen bir diyaloğu katıldığı programda anlattı.

Hülya Avşar, "Ben Zehra büyürken 14-15 yaşlarında karşısına birini çıkarmaktan ürküyordum" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Sanki psikolojisi bozulacak, geleceğini etkileyecekmiş gibi geliyordu. O dönemlerimi yaşamadım. Ama karşılığını da gördüm kızımda. Şimdi şimdi o kıvama geldi 'Anne sen hep yalnız mı kalacaksın? diye soruyor"