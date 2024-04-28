Hülya Avşar'dan şaşırtan itiraf! İlk kez anlattı: "Anne hep yalnız mı kalacaksın?" Kızı Zehra Çilingiroğlu...

Şimdi ise Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu ile arasında geçen bir diyaloğu katıldığı programda anlattı.

Hülya Avşar, "Ben Zehra büyürken 14-15 yaşlarında karşısına birini çıkarmaktan ürküyordum" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Sanki psikolojisi bozulacak, geleceğini etkileyecekmiş gibi geliyordu. O dönemlerimi yaşamadım. Ama karşılığını da gördüm kızımda. Şimdi şimdi o kıvama geldi 'Anne sen hep yalnız mı kalacaksın? diye soruyor"