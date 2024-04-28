Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncuymuş! Abi-kardeş aynı dizide! Meğer Pınar Deniz'in partneri...

Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla merak konusu oluyor. Pınar Deniz ile başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, bu kez de kardeşiyle gündem oldu. Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizide rol almış! Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu...