Tarkan'a benzetiliyordu! Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor...

Bir zamanların fenomen yarışması Popstar'ın unutulmaz yarışmacısı Abidin Özşahin, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. 2003-2004 yılları arasında yayınlanan yarışmanın ilk şampiyonu olan Abidin Özşahin, Tarkan'a olan benzerliğiyle de tanınıyordu. Müziğe olan tutkusunu hiç kaybetmeyen ve yıllar içinde farklı projelerde yer alan Popstar Abidin, 20 yıl sonra yeniden gündem oldu. İşte Popstar Abidin'in son hali...