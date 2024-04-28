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Tarkan'a benzetiliyordu! Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor...

Bir zamanların fenomen yarışması Popstar'ın unutulmaz yarışmacısı Abidin Özşahin, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. 2003-2004 yılları arasında yayınlanan yarışmanın ilk şampiyonu olan Abidin Özşahin, Tarkan'a olan benzerliğiyle de tanınıyordu. Müziğe olan tutkusunu hiç kaybetmeyen ve yıllar içinde farklı projelerde yer alan Popstar Abidin, 20 yıl sonra yeniden gündem oldu. İşte Popstar Abidin'in son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 12:05
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Tarkan’a benzetiliyordu! Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor...

Bir dönemin en popüler müzik yarışması Popstar'ın unutulmaz şampiyonu Abidin Özşahin, yarışmadaki başarısının ardından müzik piyasasında istediği çıkışı yakalayamadı.

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Tarkan’a benzetiliyordu! Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor...

Sunuculuğunu Gamze Özçelik ve Haldu Dormen'in üstlendiği programın jüri koltuğunda Ercan Saatçi, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Ahmet San gibi ünlü isimler yer aldı. 30 milyon kısa mesajın atıldığı oylamada, Abidin Özşahin, oyların yüzde 52'sini alarak Türkiye'nin Popstar'ı oldu. Özşahin, ünlü şarkıcı Tarkan'a olan benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyordu.

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Tarkan’a benzetiliyordu! Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor...

Kariyerine bambaşka bir alanda devam eden Abidin Özşahin müzikten ise tamamen kopmadı. Şimdilerde yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında iki markası bulunan Özşahin, Youtube hesabından seslendirdiği şarkıları paylaşıyor.

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Tarkan’a benzetiliyordu! Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor...

İşte Popstar Abidin başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Tarkan’a benzetiliyordu! Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor...

Bülent Kayabaş