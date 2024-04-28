Eşi boşanmak isteyince evi ateşe verdi! Telefonla arayıp ’evin yanıyor git kurtar’ dedi

KENDİSİNDEN AYRILMAK İSTEYEN KARISINI ARAYARAK EVİN YANDIĞINI HABER ETTİ

Evin içerisini alevler kaplarken, kendini dışarı atan M.A., telefon ile kendisinden boşanmak isteyen eşini arayarak 'Evin yanıyor. Git kurtar' dedi. Olay yerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.A.'yı olaydan kısa bir süre sonra kaçarken, kıskıvrak yakaladı.