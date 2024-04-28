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Eşi boşanmak isteyince evi ateşe verdi! Telefonla arayıp 'evin yanıyor git kurtar' dedi

Son dakika haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin evini ateşe veren koca, eşini arayarak 'evin yanıyor git kurtar' dedi. Yangın sonrası 5 katlı bina tahliye edildi.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 10:33
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Eşi boşanmak isteyince evi ateşe verdi! Telefonla arayıp ’evin yanıyor git kurtar’ dedi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan M.A. (30) ile N.Ö.A. (26) ayrı yaşamaya başladı.

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Eşi boşanmak isteyince evi ateşe verdi! Telefonla arayıp ’evin yanıyor git kurtar’ dedi

Boşanmak istediğini kocası M.A.'ya ileten N.Ö.A., eşi tarafından büyük bir tepkiye maruz kaldı. Evden ayrılan M.A., eşyalarını da alarak annesinin yanına yerleşti. Geçen süre zarfında eşini ikna edemeyen öfkeli koca M.A., gece saat 02.00 sıralarında birlikte yaşadıkları evin önüne geldi.

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Eşi boşanmak isteyince evi ateşe verdi! Telefonla arayıp ’evin yanıyor git kurtar’ dedi

ÇARŞAFLARI YAKARAK EVİ ATEŞE VERDİ
Evde kimsenin bulunmadığı gören M.A., evdeki çarşafları ateşe verdi. Kısa sürede tutuşan çarşaflar tüm evi sardı. Gece yarısı neye uğradığını bilmeyen tüm apartman sakinleri tahliye edildi. Tüm binayı dumanlar sararken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Eşi boşanmak isteyince evi ateşe verdi! Telefonla arayıp ’evin yanıyor git kurtar’ dedi

KENDİSİNDEN AYRILMAK İSTEYEN KARISINI ARAYARAK EVİN YANDIĞINI HABER ETTİ
Evin içerisini alevler kaplarken, kendini dışarı atan M.A., telefon ile kendisinden boşanmak isteyen eşini arayarak 'Evin yanıyor. Git kurtar' dedi. Olay yerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.A.'yı olaydan kısa bir süre sonra kaçarken, kıskıvrak yakaladı.

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Eşi boşanmak isteyince evi ateşe verdi! Telefonla arayıp ’evin yanıyor git kurtar’ dedi

Emniyete götüren M.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.