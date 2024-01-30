CHP'DE çok mücadele, ayak oyunları, hizipçilik gördük ama özellikle İzmir ve Ankara-Çankaya Belediye Başkan adayı belirleme sürecinde yaşananlar pek görülmemişti.

CHP MYK ve Parti Meclisi'nde Ekremciler ve Özgürcüler dün gece 23.00 sıralarında İzmir ve Çankaya belediye başkan adaylarını gerçekten bir meydan savaşıyla öne çıkarmaya çalıştılar. CHP'nin aday göstermeye çalıştığı il veya ilçelerde ilginç bir durum dikkat çekiyor. Hepsi kazanılması yüksek ihtimal olan yerler ve rant olarak önü açık noktalar. Özellikle İzmir kavgası zirve yaptı.

Hatırlayalım.

İzmir için ibre zaman zaman Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu ile Bornova Belediyesi eski başkanı Olgun Atilay'a da dönse de son süreçte, öne çıkan üç ismin olduğu gizli değil. Gözden düşmüş Tunç Soyer için CHP Genel Merkezi'nde de kavga sürüyordu.

ANKARA ÇANKAYA adaylığında da, Mansur Yavaş'ın desteklediği Alper Taşdelen ile Ekrem İmamoğlu'nun destekledığı Gül Çiftç arasında kıran kırana süren mücadele sonuca ulaşacak mutlaka ama kaybeden yine CHP olacak.

CHP'de herkesin asıl hedefi 1 Nisan... Evet şaka değil gerçek.

CHP Eşbaşkanları Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında etkinlik mücadelesi devam ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan operasyonuna hazırlandığı gözleniyor. Sadece Kılıçdaroğlu mu?

Elbette hayır. İmamoğlu ve Özgür Özel cephesi de 1 Nisan savaşı için cephane topluyor.

Bay Kemal-Özgür Özel muhabbeti sürerken, Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yan yana gelemiyor.

İmamoğlu Kurultay'dan bu yana dört defa Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi, alamadı.Birlikte fotoğraf çektiremiyor.

Son hafta iki olay Bay Kemal'in Ekrem İmamoğlu'na çok kızdığını açıkça gösterdi.

1) İstanbul'da Altan Öymen'in eşinin cenazesinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki gerilimi gördük.

Kılıçdaroğlu yanına İmamoğlu'nu almadı. Hatta İmamoğlu'nun davetini de kabul etmedi.

2) 26 Ocak günü, CHP Partı Meclisi'nde İmamoğlu'cular ile Özel'ciler birbirini yerken, Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da derin mesajlar içeren fotoğraf verdi.

İmamoğlu'nun davetlerini reddeden Kılıçdaroğlu, Etiler'de herkesin görebileceği ünlü restoranda İmamoğlu'nu sevmeyen CHP eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile buluştu.

CHP'lilere göre, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun yemek davetini kabul etmeyip bu ikiliyle buluşması açık bir mesaj...

CHP'nin eskileri, 1 Nisan'da rövanş için hazırlanıyor. Kaftancıoğlu da bu ekibe dahil oldu. İmamoğlu'nun birçok kirli işlerinden haberdar olan Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile çalıştığı Etiler'de bir kez daha ilan edildi. Kılıçdaroğlu'nu Başkanlık seçiminde yenen Özgür Özel'in de İmamoğlu karşıtlığı nedeniyle eski başkanıyla aynı tarafta olduğu da Ankara'nın derin kulislerinde konuşuluyor.



SONUÇ: CHP'de savaş artık açık şekilde yapılıyor. Bu savaşa Kılıçdaroğlu'nun adamı Ataşehir belediye Başkanı Battal İlgezdi de dahil oldu. İddiaları yenilir, yutulur değil. Şaşırdık mı! CHP'de rant peşinde koşanların daima varolduğunu bilmeyen yok. Ancak hiç bu kadar ortaya çıkmamıştı. Herkesin bir planı var. Ülke veya vatandaş hiçbirinin umrunda değil. 5 yıl boyunca İmamoğlu'nun İstanbul'da hiçbir şey yapmaması tesadüf değil.

Algılarla, olmayan gerçeklerle seçim kazanacaklarına inanıyorlar. İmamoğlu deprem bütçesini yok sayarken, kendi reklam bütçesinde sınır tanımıyor.

5 yıllık İBB Başkanlığı'nda 5 milyarı aşan reklam bütçesi vardı. BU yıl ise korkunç rakamlara ulaştığı söyleniyor.

Hem de CHP'liler söylüyor. İmamoğlu reklama depremden çok önem veriyor.

Şaşırdık mı!

İstanbul 5 yılda çok vakit kaybetti.

Kaybedecek bir günü bile yok.