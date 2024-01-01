TÜRKİYE'NİN oluşmakta olan yeni dünya düzenindeki rolünü sizlere anlatmaya, gözler önüne sermeye devam ediyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, 21. Yüzyıl'ın dinamiğini belirleyecek ülke olacak.

Türkiye'nin 21. Yüzyılı şekillendirecek bir aktör olmasını sağlayacak 2 küresel vizyonu var.

1) Türkiye, küresel enerji rekabetinde jeopolitik enerji boru hatlarının vanasını elinde bulundurmakta.

2) Küresel ekonomik-politik yeni ulaşım koridorlarının (Zengezur, Basra- Ovacık ve Karadeniz-Akdeniz İstanbul kanalı) merkez ülkesi konumundadır.) Anadolu; Avrupa'yı Rusya, Hazar Denizi, Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'ne bağlayan toprak parçasıdır ve coğrafi açıdan 21. Yüzyıl'ın en önemli enerji koridorlarının başında gelmektedir.

Avrupa ülkeleri özellikle Almanya, enerji konusunda dışa bağımlı bir pozisyonda durmaktadır.

Türkiye, Azerbaycan, gelecekte Hazar Denizi, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının geçiş köprüsüne sahiptir. Türkiyemiz önümüzdeki dönemde Akkuyu Nükleer Santrali ile daha ucuz ve daha bol miktarda enerjiye daha kolay şekilde ulaşacak. Sinop ikinci ve Eğriada üçüncü nükleer santralları projeleri de hazırdır. Türkiye, Rusya doğal gazının Avrupa'ya uzanmasında MERKEZ ÜLKE olmaya hazırlanmaktadır.

Enerji bağımlılığının Avrupa için daha da yukarıya tırmanacağını gözler önündeyken TÜRKİYE'nin JEOPOLİTİKJEOEKONOMİK konumu hayati kart özelliği taşımaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC), Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE), Tebriz- Erzurum (TE) yahut TANAP benzeri projeler, Azerbaycan, İran ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya'daki diğer birçok devletin enerji ihracatı yapmasına vesile olmuştur. Bütün bunlar göz önüne alındığında Türkiye'nin 21. Yüzyıl'ın ana enerji koridorlarının merkezinde yer alacağı açık bir gerçektir.



KÜRESEL YENİ ULAŞIM KORİDORLARINDA TÜRKİYE VAR.

2030-2040'larda yeni dünya düzeni kurulmuş olacak.



ZENGEZUR KORİDORU:

Amerika'yı geçecek Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin Avrupa'ya uzanacak demiryolukarayolu ZENGEZUR KORİDORU ile Türkiye'ye ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa'ya geçecek.



BASRA-OVACIK KORİDORU:

Çin'in Hint Okyanusu üzerinden Irak'ın Basra kentine malını yığması, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu (Basra-Ovacık) arasında küresel bir ulaşım sisteminin daha devreye girmesi ile Türkiye'nin jeopolitikjeoekonomik bir silaha sahip olması demektir. Derin Amerika-Avrupa stratejik merkezlerince yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin Asya'dan Avrupa Birliği'ne, Baltık Ülkeleri'ne, diğer Türk Devletleri'ne ve Ortadoğu'ya olan yakınlığı JEOPOLİTİK-JEOEKONOMİK BİR SİLAH özelliğindedir.

Başkan Erdoğan'ın son 10 yılda lojistik alanına yapılan yatırımlar, inşa edilen otobanlar, köprüler TÜRKİYE'Yİ ASYA-AVRUPA demiryolu-karayoludeniz yolu ulaşımında YILDIZ ÜLKE KONUMUNA taşıdı. Çin'in trilyon dolarlar yatırdığı bu projede ise Türkiye'nin konumu hayati önem taşımaktadır.

ZENGEZUR, Pekin-İstanbul ile Londra'yı birbirine bağlayacak olan demiryolu sisteminin önemli bir parçasıdır.

Bu demiryolu hattının Türkiye'de 3 istasyonu ve üzerinden geçtiği 4 adet köprü mevcuttur. İstanbul'a inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Şehitleri Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ankaraİstanbul Demiryolu Hattı... Bütün bu projeler Kuşak Yol Projesi'nin önemli bağlantı noktalarıdır İSTANBUL KANALI: KARADENİZ-AKDENİZ küresel deniz ticaretinde hayati bir geçiş özelliği taşımaktadır. Asya'dan, Türk Devletleri ve Çin ihraç mallarının Karadeniz'den Akdeniz'e taşınması söz konusu olacak.



SONUÇ: Dünyanın yeni küresel ticaret koridorlarında Türkiye kilit ülke.

Anavatan, Mavi Vatan, Gökvatan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emin ellerinde güvende. TÜRKİYE YÜZYILI'NDA YOLUN AÇIK OLSUN BÜYÜK

TÜRKİYE...