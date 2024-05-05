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İstanbul'da şaşkına çeviren olay! 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar
Çatalca'da 5 adet bungalov alan vatandaşların evleri, havuzlarıyla birlikte çalındı. İddiaya göre, bungalovları inşa eden şahısla, bir ev sahibi arasındaki alacak verecek meselesinden dolayı alacaklı kişi evleri havuzlarıyla birlikte çaldı. Bungalovlardan geriye kalan çakıl taşlarının bulunduğu arazi havadan görüntülendi.
ahaber.com.trİHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:24Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:24