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İstanbul'da şaşkına çeviren olay! 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar

Çatalca'da 5 adet bungalov alan vatandaşların evleri, havuzlarıyla birlikte çalındı. İddiaya göre, bungalovları inşa eden şahısla, bir ev sahibi arasındaki alacak verecek meselesinden dolayı alacaklı kişi evleri havuzlarıyla birlikte çaldı. Bungalovlardan geriye kalan çakıl taşlarının bulunduğu arazi havadan görüntülendi.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:24
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İstanbul’da şaşkına çeviren olay! 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar

Olay, Çatalca Akalan Mahallesi'nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalovda meydana geldi. Bungalovlar peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı.

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İstanbul’da şaşkına çeviren olay! 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar

Site içerisinde bulunan 5 komşu, evlerine eşyalarını yerleştirerek, bahçelerini kendilerine göre düzenledi. Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve boş vakitlerinde yazlık olarak kullanılmaya başlandı.

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İstanbul’da şaşkına çeviren olay! 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar

İddiaya göre, bu 5 bungalovun sahiplerinden komşu Yahya Kemal Yaman isimli şahıs, siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

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İstanbul’da şaşkına çeviren olay! 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar

Alacaklı olan Yahya Kemal Yaman bir gece, sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldı. Ev sahipleri, olaydan birkaç gün sonra bungalovlara gidince şoke oldu.

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İstanbul’da şaşkına çeviren olay! 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar

Evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığı gören ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin hırsızlıkla ilgili incelemelerine devam ederken, ev sahipleri karşı karşıya kaldıkları durumu izah etmekte zorluk yaşıyor. 5 adet bungalovun çalışmasının ardından geriye kalan boş arazi havadan görüntülendi.