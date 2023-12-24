CHP'DE yerel gerilim her noktasına yayıldı... Ekrem İmamoğlu, gözünü kararttı. İstanbul ilçeleri belediye başkan ve belediye meclis üyelerini belirlemenin ötesine geçerek, Türkiye'nin başta İzmir olmak üzere birçok büyükşehir ve il belediye başkan adayını belirleme savaşına döndü. Evet İmamoğlu, seçtirdiği Özgür Özel üzerinde baskı kurarak bilek güreşini kazanmak istiyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu - Parti Meclisi, Perşembe günü toplandı. Bir haftadır, Aydın, Mersin, Adana, Antalya belediye başkan adaylarının da açıklanması bekleniyordu.

Beklenen açıklama olmadı. İzmir, Adana, Mersin, Aydın gibi CHP'nin yönettiği belediyelerin adayları da belirlenemedi.

Çünkü, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim doruğa çıktı. Bu durum eleştiri konusu oldu. Açıklanması beklenen illerin partilileri aday belirleme sürecinde uzamanın hem seçmenin kafasını karıştıracağını hem de yeniden aday gösterilseler dahi mevcut belediye başkanları hakkında soru işaretleri oluşup yıpranmalarına neden olacağını söyledi.

Eş başkanlar İmamoğlu ile Özgür Özel henüz anlaşamadıkları için İzmir adayının açıklaması Ocak sonuna ertelendi. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in aday üzerinde anlaşamamaları sonucu İzmir krizi buzdolabına alındı. Eğer Ocak'ta anlaşma olmazsa, eski İl Başkanı "Alaaddin Yüksel abi" formülü ile orta yol bulunacağı konuşuluyor. Bu gerçekleşirse Özel, İmamoğlu'nun adamını pasifize etmiş olacak. Önemli anekdot. Özgür Özel geçen hafta Manisa'ya giderken, CHP Genel Merkezi'nde kendisini ziyaret eden Alaaddin Yüksel ve Aziz Kocaoğlu'nu yanına alarak, Esenboğa yolunda ve İzmir uçağında uzun uzun konuştular. Aydın'da Özlem Çerçioğlu açıklama bekliyordu.

İkinci defa pas geçildi. Tartışılacak bir isim daha var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın aday yapılıp yapılmayacağı konusunda, Ekrem'ci ve Özgür'cü Parti Meclisi üyelerinin kafa karışıklığı sürüyor. Savaş'ın değişeceği söyleniyordu, kulislerde devam edeceği yönünde bilgiler var. Bu haftaya göre, Lütfü Savaş, CHP'nin adayı olacak gibi görünüyor. Edirne ve Bilecik'te mevcut isimlere performanstan ötürü eleştiriler yapılırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın CHP'deki gücünden, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın da İmamoğlu'na yakın olmasından kaynaklı yeninden aday olarak gösterilmesi bekleniyor. Gelelim asıl savaşın yaşanacağı İstanbul'un ilçelerine...

Fatih'te Mahir Polat artık resmen aday gösterildi, Pendik'te Tarık Balyalı aday oldu. CHP'nin Fatih adayı Mahir Polat eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri, Pendik adayı Tarık Balyalı ise İBB CHP Grup Başkanvekili.

Hazırlanmış listelere göre, eski CHP İletişim Teknolojileri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Ataşehir adayı, eski İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş Üsküdar adayı. Eski İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen Eyüpsultan adayı. Eski Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Sultanbeyli adayı. Eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan, Şişli adayı. İyi Parti'den istifa eden Avukat Ece Güner'in İstanbul Bakırköy'den aday yapılacağı konuşuluyor. Tabii ki Özgür Özel de bu durumu bozmak için hamleler yapıyor. Hem de çok önemli kişilerle görüşerek, İmamoğlu'nun planını bozmak istiyor. Bu konuda gizli destek de var. Onlar da Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu... PKK'nın yeni siyasi kolu DEM, özellikle İstanbul'da Esenyurt, Adalar, Sancaktepe ve Sultangazi ilçelerini istiyor. İmamoğlu, DEM'i küstürmemek için şimdilik ses çıkartmıyor. Ankara'da da benzer bir durum var. CHP'nin Ankara il merkezinde Yenimahalle ve Çankaya Belediye başkanları var. Yenimahalle için tekrar Fethi Yaşar açıklandı, Çankaya adayı ocak ayına kaldı. Alper Taşdelen'in tekrar aday yapılıp yapılmayacağı konusunda çekişme var. Mansur Yavaş'ın İyi Parti'den istifa eden ve görevden alınan isimleri CHP ilçelerinde yer almasını sağlayacağı konuşuluyor.



SONUÇ: CHP, İstanbul'da kazanmak istiyorsa, PKK'nın siyasi koluyla yürümek zorunda. İmamoğlu İstanbul'u çalışmadan yönetmeye çalıştı. Daha doğrusu yönetmek gibi bir ısrarı olmadı.

O tamamen kendini ön plana çıkartmak için milyarlarca lirayı reklama harcadı.

İstanbul'da projesini atıp bitirdiği metro var mı? Yok. Ya da 5 yılda projesini hazırlayıp, temelini attığı biten projesi var mı? Yok. Otobüsler hurdaya döndü, metrobüsler sürekli arızalanıyor.

İstanbul için son şans, 31 Mart'ta...