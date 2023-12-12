YENİ Dünya düzeninde Avrasya'nın kalpgahı'nda bulunan Türkiye JEOSTRATEJİK özelliğiyle kilit ülke konumundadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü sembolize eden çok önemli İKİ KÖPRÜ: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü.

EVET. ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DÜNYA'DA YILIN PROJESİ ÖDÜLÜNÜ KAZANDI. Mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli ENR Dergisi, dünya ölçeğinde çok ses getiren 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'ni, En İyi Proje ödülüne layık gördü.

1915 Çanalkale Köprüsü, tasarı, inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydalar, kalite, yenilikçilik ve güvenliğe bağlılık gibi birçok kritere göre ödüllendirildi. Daha önce de, Ekim ayında mühendislik dalında "Dünyanın En iyi Projeleri' yarışmasında da köprü ve tünel kategorisinde birincilik ödülünü kazanmıştı.

Mayıs 2023'te çevresel ve sosyal alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra döngüsel ekonomiye katkıları nedeniyle de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen 'Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri' kapsamında da birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Bu köprü, Karadeniz-Ege bağlantılı, Türkiye'nin İzmir Çandarlı Liman kompleksi ile Avrupa arasında stratejik özelliğe sahıp.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ... Üçüncü Köprü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) dünyanın en stratejık yatırımlarının başında geliyor. Çünkü, Asya'dan Londra'ya uzanan karayolu ve demiryolunun JEOEKONOMiK CAN DAMARIDIR. Özellikle Amerika ve Avrupa'nın küresel hegemonya projeleri doğrultusunda çok dikkatle takip ettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya karayolu trafiği büyük sıçramalar yaparken, DEMİRYOLU HATLARI DA döşenecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden demiryolu geçirme projesi için Birleşik Arap Emirlikleri fonu ADQ ile görüşmeler yapılıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Demiryolu projesinin devamında, Süper hızlı tren projesinin de bulunduğu, Ankara'dan başlayarak Nallıhan Sakarya üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle İstanbul'a ve Avrupa'ya uzaması görüşmelerde masaya yatırılmış bulunuyor.

Köprünün orta şeridi hızlı tren için de kullanılacak VE. İSTANBUL KANALI....

KÜRESEL ETKİLERE VE RÜZGARLARA YOL AÇACAK tarihi adımlara konu olacak. SONUÇ: 21.

Yüzyıl'ın JEOEKONOMİK KÖPRÜLERİNE sahip olan Türkiye'nın küresel aktörlüğü daha net ve açık görülecektir.

YOLUN AÇIK OLSUN TÜRKİYEM...