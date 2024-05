MARMARİS Aksaz'da Karaağaç Körfezi'nde kurulmuş olan Aksaz Deniz Üssü, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ve varlığının en önemli kalesidir. Akdeniz ve Adalar Denizi (EGE) jeopolitik ve jeostratejik açıdan tarih sahnesinde önemi her zaman artan bir deniz havzasıdır. Bu coğrafya, büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan siyasi ve iktisadi fay hatlarının biriktirdiği, gerilimi tırmandırdığı ve dünya savaşlarına varan trajik olayların cereyan ettiği bir bölgedir. Bu bölgenin BAŞ AKTÖRÜ Türkiye, Mavi Vatan Stratejisi ile Akdeniz-Ege-Karadeniz'de bölgeye göz dikenlere karşı Büyük Deniz Tatbikatları ile daima hazır olduğunu göstermeyi sürdürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin DENİZKURDU TATBİKATI-2024

(7-18 Mayıs) nefes kesen harekatlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan KÜRESEL GÜÇLERE derin mesajlar verdi. Tatbikata telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" vurgusu yaptı.

"Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz" dedi.

Kahraman ordumuzun tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlerle milletimizin gurur vesilesi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan'ın vurgulamaları çok dikkat çekiciydi: "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler güçlü ordu, güçlü Türkiye şiarımızın ne kadar kritik olduğunu bize tekrar hatırlatmıştır. Bu gerçekten hareketle son 21 yıldır göz bebeğimiz olan ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek, en modern savunma teçhizatlarıyla donatmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bilhassa deniz kuvvetlerimizin araç gereç ve personel bakımından en üst seviyede olmasına büyük önem veriyoruz. Tatbikatlar, Deniz Kuvvetlerimiz'in kapasitesini bir kez daha ortaya koymaktadır. Başkan Erdoğan geleceğe yönelik yapılanları tek tek açıkladı: Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun, donanmamıza nasıl bir imkan sağladığını hep beraber görmüş olduk. TCG Anadolu'nun yanı sıra, daha büyük bir uçak gemisini (TRAKYA) ordumuza kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hava gücümüzde, çarpan etkisi yapacak beşinci nesil uçağımız KAAN, geçtiğimiz günlerde ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3, Kızılelma ve ANKA 3'ün farklı testleri devam ediyor. İnsansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp sistemlerine hemen her cephede kararlı bir mücadele içindeyiz. Hedeflerimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de önemli mesajlar verdi: Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, Atlantik'ten, Hint Okyanusu'na kadar bayrağımızı şerefle dalgalandırmakta, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta, insani yardım faaliyetlerinde de etkin bir rol üstlenmektedir.

Gerginliklerin savaşa dönüştüğü Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde, Akdeniz'de komşumuz olan Libya'da istikrarın tesisi ve krizin çözümünde, Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadelede, güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür.



SONUÇ: EVET. İstikrarsızlığın ve belirsizliğin had safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçiyoruz.

Çok boyutlu ve karmaşık hale gelen güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü pekiştirmesini zorunlu kılarken Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, kahraman ordumuzu karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendiriyor.

BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ.