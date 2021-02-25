Bu saldırı niye?

CHP - Kemal Kılıçdaroğlu ve Polit bürosu, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan planlı, programlı, derin mahfillerin sözcülüğünü yaparak bir kampanya yürütüyor. Bu kampanyanın ön saflarında özellikle iki isim görüyoruz.

Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke.

Ne tesadüf bu iki isim, IMF'ci. Herhalde IMF çok rahatsız. CHP'yi tanımak için Faik Öztrak'a bakmak yeter. Faik Öztrak CHP'nin aynasıdır.

Faik Öztrak, bir süreden beri, asilzadeliğini unutup, halk adamlarına, millet evlatlarına ileri geri laflar ediyor.

Devamlı, Berat Albayrak'ın arkasından konuşan, itibar cellatlığına soyunmuş Öztrak, bazı mahfillerin sesi olmaktan kurtulamıyor...

Öztrak, DARBE HÜKÜMETLERİNDE, BALLI GÖREVLERDE BULUNMASININ SIRRINI, KİMSELERİN BİLMEDİĞİNİ SANIYOR.

Öztrak, güçlü bir ailenin mensubudur.

2001 krizinde Merkez Bankası'ndan milyar dolarlar çekildi, faizler tavan yaptı, kriz tüm şiddetiyle geldi.

Kriz sırasında, CHP'den daha sonra İzmir Milletvekili olan Zekeriya Temizel, BDDK başkanıydı.

Yardımcısı CHP'nin asilzadesi Faik Öztrak'tı.

Yani bankalar çökerken, CHP'li Temizel, Faik Öztrak ballı koltukta oturuyorlardı.

Türkiye dibe vurdurulunca, IMF valisi Kemal Derviş'in sağ kolu oluverdi.

HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞINA getirildi.

Geçen yıl Temmuz'da yapılan CHP Kurultay'ında, Kemal Derviş'in yetiştirdiği IMF KORİDORLARINDA uzmanlaşmış Selin Sayek Böke, genel sekreter olarak atandı.

Böke, hem Dünya Bankası, hem IMF kariyerine sahip.

Sıkı bir makrocu olarak tanınıyor.

Amerika'da doğdu.

Yüksek lisans ve doktorasını ABD Duke Üniversitesi'nde yaptı.

1999'da Boston'da Bentley College'da yardımcı doçent olarak göreve başladı.

Türkiye ekonomisinin dibe vurduğu 2001 yılında IMF'nin Washington Ofisi'nde ekonomist olarak göreve başladı.

Dünya Bankası'nda da görev aldı.

IMF merkezinde görev yapmayı sürdürdü.

SONUÇ: CHP'nin nasıl yol alacağını anlamak için, CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak'a ve Prof. Dr.

Selin Sayek Böke'ye bakmak yeter.

Enerji Bakanlığı'nda büyük başarı gösteren Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı olarak da IMF'i Türkiye'ye yaklaştırmıyordu.

Belli ki, ABD-Avrupa-IMF çok rahatsız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kanını emen IMF zincirlerini kırarken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nda IMF AŞKI tam hız sürüyor.

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