Uyguna İkinci el araç satışı yapıyor! Fiyatlar 230 bin TL’den başlıyor! Hyundai, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Renault Nisan ayı yenilenmiş ikinci el araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı. 230 bin TL'den başlayan fiyatlarla ikinci el araç satışı gerçekleştiren firma herkesin bütçesine uygun garantili araç satışına devam ediyor. Test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi bir dizi hizmetten sonra araçları detaylı iç ve dış temizlik yaparak satışa sunan firma Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo gibi markaların ikinci el araçlarını tamamen elden geçirerek yeniden piyasaya sürüyor.