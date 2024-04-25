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Haberler Galeri Uyguna İkinci el araç satışı yapıyor! Fiyatlar 230 bin TL’den başlıyor! Hyundai, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Uyguna İkinci el araç satışı yapıyor! Fiyatlar 230 bin TL’den başlıyor! Hyundai, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Renault Nisan ayı için yenilediği garantili ikinci el araç modellerinin satışına devam ediyor. Her bütçeye uygun fiyat seçenekleri ile araç sahibi olmak isteyenlerin beğenisine sunduğu araçlar firma tarafından tamamen elden geçiriliyor. Fiyatlar ise 230 bin TL'den başlıyor. İşte merak edilen o ikinci el araçlar…

Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 13:25
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Uyguna İkinci el araç satışı yapıyor! Fiyatlar 230 bin TL’den başlıyor! Hyundai, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Renault Nisan ayı yenilenmiş ikinci el araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı. 230 bin TL'den başlayan fiyatlarla ikinci el araç satışı gerçekleştiren firma herkesin bütçesine uygun garantili araç satışına devam ediyor. Test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi bir dizi hizmetten sonra araçları detaylı iç ve dış temizlik yaparak satışa sunan firma Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo gibi markaların ikinci el araçlarını tamamen elden geçirerek yeniden piyasaya sürüyor.

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Uyguna İkinci el araç satışı yapıyor! Fiyatlar 230 bin TL’den başlıyor! Hyundai, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

Bizde sizler için 500 bin TL altı ikinci el araç modellerini listeledik. İşte merak edilen o modeller ve fiyatları…

500 BİN TL ALTI SATIŞA SUNULAN GARANTİLİ İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!

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Uyguna İkinci el araç satışı yapıyor! Fiyatlar 230 bin TL’den başlıyor! Hyundai, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

1) 2012 Model Renault Kangoo Express 230.000 TL

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Uyguna İkinci el araç satışı yapıyor! Fiyatlar 230 bin TL’den başlıyor! Hyundai, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

2) 1990 Model Renault R5 249.000 TL

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Uyguna İkinci el araç satışı yapıyor! Fiyatlar 230 bin TL’den başlıyor! Hyundai, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?

3) 1995 Model Renault Europa 255.000 TL