3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Osmanlı İmparatorluğu, tarih sahnesinde eşsiz bir iz bırakan etkileyici bir imparatorluktur. Kökeni 1299 yılına dayanan bu görkemli devlet, tam 623 yıl boyunca varlığını sürdürmüş ve dünya tarihine derinlemesine işlenmiştir. Üç kıtada egemenlik kurmuş olan Osmanlı, askeri başarıları, etkili idari yapılanması ve kültürel zenginliğiyle çağının en güçlü devletlerinden biri olarak tanınmıştır. Osmanlı'nın yönetiminde bulunduğu coğrafyalar, geniş topraklarda yer alırken, bu süreçte birçok ülke ve milleti bünyesinde barındırmıştır.

OSMANLI DEVLETİ'NİN YILLARCA HÜKMETTİĞİ ÜLKELER