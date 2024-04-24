24 Nisan 2024, Çarşamba
3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti
Osmanlı İmparatorluğu, tarih sahnesinde uzun bir dönem boyunca varlık göstermiş ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Arabistan Yarımadası'na kadar uzanan toprakları, günümüzde birçok modern devlete ev sahipliği yapmaktadır. Osmanlı'nın eski toprakları, bugünün sınırları ve ulusları üzerinde derin bir etki bırakmıştır.
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:35
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