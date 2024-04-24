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Haberler Galeri 3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Osmanlı İmparatorluğu, tarih sahnesinde uzun bir dönem boyunca varlık göstermiş ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Arabistan Yarımadası'na kadar uzanan toprakları, günümüzde birçok modern devlete ev sahipliği yapmaktadır. Osmanlı'nın eski toprakları, bugünün sınırları ve ulusları üzerinde derin bir etki bırakmıştır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:35
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3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Osmanlı İmparatorluğu, tarih sahnesinde eşsiz bir iz bırakan etkileyici bir imparatorluktur. Kökeni 1299 yılına dayanan bu görkemli devlet, tam 623 yıl boyunca varlığını sürdürmüş ve dünya tarihine derinlemesine işlenmiştir. Üç kıtada egemenlik kurmuş olan Osmanlı, askeri başarıları, etkili idari yapılanması ve kültürel zenginliğiyle çağının en güçlü devletlerinden biri olarak tanınmıştır. Osmanlı'nın yönetiminde bulunduğu coğrafyalar, geniş topraklarda yer alırken, bu süreçte birçok ülke ve milleti bünyesinde barındırmıştır.

OSMANLI DEVLETİ'NİN YILLARCA HÜKMETTİĞİ ÜLKELER

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3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Avrupa

Bulgaristan - 515/545 yıl
Kuzey Makedonya - 542 yıl
Yunanistan - 370/437/520 yıl
Sırbistan - 419 yıl
Karadağ - 399 yıl
Bosna-Hersek - 415/445 yıl
Hırvatistan - 147 yıl

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3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Kosova - 524 yıl
Romanya - 484/340/337 yıl
Moldova - 274 yıl
Ukrayna - 296 yıl
Macaristan - 160/192 yıl
Slovakya - 22 yıl
Arnavutluk - 527 yıl

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3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Kafkasya

Gürcistan - 349/398 yıl
Ermenistan - 41 yıl
Azerbaycan - 26 yıl
Rusya (Kafkasya) - 355 yıl

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3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Ortadoğu

Irak - 404 yıl
Suriye - 402 yıl
Ürdün - 402 yıl
İsrail - 402 yıl
Lübnan - 402 yıl