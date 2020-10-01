BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya iki paradigmalı derin mesaj verdi. Türkiye'nin AKDENİZ KALKANI'NIN 2 temel paradigması, Ege adalarının silahsızlandırılması ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri üzerine oturtuldu.

Türkiye bu pozisyona nasıl geldi?

TARİH 3 ARALIK 2018

Milli Güvenlik Kurulu'nda Erdoğan'ın hazırlattığı, TÜRKIYE'NİN AKDENİZ DOKTRİNİ enine boyuna tartışıldı. Toplantı sonunda, Türkiye, Doğu Akdeniz'de Casus Belli deklarasyonunu çıkardı. İsrail, Mısır, Yunanistan, Kıbrıs Rumlarının konjonktürden faydalanarak Ege'de ve Doğu Akdeniz'de alan genişletme teşebbüslerine karşı, Başkan Erdoğan'ın 'Emrivakilere izin vermeme, gerektiği takdirde MEŞRU MÜDAFAA hakkını kullanma' talimatı ilan edildi.

MGK açıklamasında, adı konmamış bir "savaş nedeni" hatırlatması yapılarak, "Meclis iradesine dayanan kararlılığımızın dikkate alınması gerektiği" belirtildi.

Meclis iradesi derken eski bir karara atıf yapılıyordu, 8 Haziran 1995'te Yunanistan 12 mil kararı almaya kalkınca, "Savaş nedeni (Casus Belli)" kararını TBMM almıştı. MGK'da bildirisinde, isim verilmeden bu karara atıf yapılması çok, çok önemliydi. O günden bu güne, MAVİ VATAN STRATEJİSİ adım adım uygulanırken AKDENİZ KALKANI ipek böceği gibi örülüyor.

Doğu Akdeniz'de; Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla Aksaz, Mersin, İskenderun ve Gazimagosa limanlarına istinaden Akdeniz Kalkanı Harekatı icra ediliyor.

Harekat, deniz karakol uçakları ve helikopterler tarafından icra edilen uçuş görevleri ile desteklenmektedir. Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü arttırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de çalışırken, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de çalışmalarını sürdürüyor. Bakımı devam eden Kanuni sondaj gemisinin ise Kasım ayında Akdeniz'de göreve başlayacak.

Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis de Akdeniz'de araştırmalarına devam ediyor.

21 TEMMUZ 2020:

Türkiye Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etti. Navtex'lerle Girit Adası civarına kadar, Türkiye sahayı kontrol altına aldı.

15 EYLÜL 2020:

Türkiye'den Lozan uyarılı Sakız Adası Navtex'i. Yunanistan'ın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ederek Sakız Adası'nı silahlandırdığını açıklayan Türkiye, Yunanistan'a karşı ilk diplomatik uyarısını resmi bir NAVTEX yayınlayarak yaptı.

Yunan küstahlığı karşısında atılan bu adımın üç önemli uyarısı vardır.

Birincisi, 12 adanın Lozan şartlarına göre acilen silahsızlandırılması, ikincisi, müzakere masasında bu konunun ele alınmasıdır. Üçüncüsü ise Yunanistan söz konusu 12 adayı gayri askeri statüye tabi hale getirmezse, diplomatik çabalar yetersiz kalırsa Türkiye gerekli askeri müdahaleyi yapacaktır.

25 AĞUSTOS 2020 günü yapılan MGK'da alınan kararları açıklayan bildiride yer alan şu 2 cümleye dikkat:

1) EGE ADALARI

SİLAHSIZLANDIRILACAK

Gayri Askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir.

2) KIBRIS TÜRK

DEVLETİ'NE DOĞRU...

Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunuyoruz NOKTA...