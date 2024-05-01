Başkent Ankara yine sular altında! Araçlar yolda kaldı: Sokaklar göle döndü | A Haber bölgede...

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Sincan'da su dolan yolda arıza yapan aracının üstüne çıkarak bekleyen kişi kurtarıldı. Sincan ilçesinde sel suyu nedeniyle arıza yapan aracının üzerinde mahsur kalan Mesut Yılmaz, aşırı yağış nedeniyle yolda bir anda suyun yükseldiğini belirterek bujileri ıslanan aracının da arıza yaptığını ve mahsur kaldığını söyledi. Öte yandan A Haber muhabiri Merve Pekmez son durumu canlı yayında aktardı. Pekmez, "Başkent bir kez daha sele teslim olmuş durumda. Özellikle de akşam vaktinde başlayan kuvvetli sağanak yağışlar dün olduğu gibi bugünde birçok noktayı doldurdu. Adeta köprü altları caddeler sokaklar sularla doldu taştı." ifadelerini kullandı. İşte kare kare o anlar...