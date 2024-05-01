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Haberler Galeri Başkent Ankara yine sular altında! Araçlar yolda kaldı: Sokaklar göle döndü | A Haber bölgede...

Başkent Ankara yine sular altında! Araçlar yolda kaldı: Sokaklar göle döndü | A Haber bölgede...

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Sincan'da su dolan yolda arıza yapan aracının üstüne çıkarak bekleyen kişi kurtarıldı. Sincan ilçesinde sel suyu nedeniyle arıza yapan aracının üzerinde mahsur kalan Mesut Yılmaz, aşırı yağış nedeniyle yolda bir anda suyun yükseldiğini belirterek bujileri ıslanan aracının da arıza yaptığını ve mahsur kaldığını söyledi. Öte yandan A Haber muhabiri Merve Pekmez son durumu canlı yayında aktardı. Pekmez, "Başkent bir kez daha sele teslim olmuş durumda. Özellikle de akşam vaktinde başlayan kuvvetli sağanak yağışlar dün olduğu gibi bugünde birçok noktayı doldurdu. Adeta köprü altları caddeler sokaklar sularla doldu taştı." ifadelerini kullandı. İşte kare kare o anlar...

Giriş Tarihi: 01.05.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 22:45
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Başkentte sağanak! Araçlar yolda kaldı: Sokaklar göle döndü

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

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Başkentte sağanak! Araçlar yolda kaldı: Sokaklar göle döndü

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.

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Başkentte sağanak! Araçlar yolda kaldı: Sokaklar göle döndü

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

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Başkentte sağanak! Araçlar yolda kaldı: Sokaklar göle döndü

Sıhhiye'de yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşarken bazı noktalardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

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Başkentte sağanak! Araçlar yolda kaldı: Sokaklar göle döndü

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde sel suyu nedeniyle arıza yapan aracının üzerinde mahsur kalan Mesut Yılmaz, aşırı yağış nedeniyle yolda bir anda suyun yükseldiğini belirterek bujileri ıslanan aracının da arıza yaptığını ve mahsur kaldığını söyledi.