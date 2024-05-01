01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Adana'da korkunç bir olay! Köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

Adana'da korkunç bir olay! Köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

Adana'da korkunç bir olay yaşandı. İddaya göre, soğan başaklarını toplamak için gittiği tarlada cansız bedeni bulunan Şerife Arısan (72) ile aynı köyde yaşayanlar, kadının başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Adli tıp kurumu morgunda otopsisi yapılan Arısan'ın, köpek sürüsü tarafından saldırıya uğradıktan sonra beden bütünlüğünün bozulduğu da kaydedildi. Öte yandan köylülerden Bülent Karaca, küpesi olmayan köpeklerin toplanmasını istediğini kaydederek, "Bu benim de başıma gelebilir. Ben de gece geziyorum benim de başıma gelebilirdi. Kimliksiz köpekler toplansın. Buraya su, elektrik makbuzu yazmaya gelenler bile başıboş köpekler yüzünden evlere giremiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 01.05.2024 19:15
  • 1
  • 8
Adana’da korkunç bir olay! Köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

Olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi.

  • 2
  • 8
Adana’da korkunç bir olay! Köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

İddiaya göre, 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan'a saldırdı.

  • 3
  • 8
Adana’da korkunç bir olay! Köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı.

  • 4
  • 8
Adana’da korkunç bir olay! Köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan'ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

  • 5
  • 8
Adana’da korkunç bir olay! Köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

VATANDAŞLAR, KÖPEKLERİN TOPLANMASINI İSTİYOR
Yaşlı kadının köpekler tarafından parçalandığı köyde ise vatandaşlar tedirgin. Şerife Arısan'ın köpekler tarafından saldırıya uğradığı tarlayı görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabirleri de köpekler tarafından kovalandı. Köpekleri olay yerinden köylüler uzaklaştırdı.