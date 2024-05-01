Adana'da korkunç bir olay! Köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

Adana'da korkunç bir olay yaşandı. İddaya göre, soğan başaklarını toplamak için gittiği tarlada cansız bedeni bulunan Şerife Arısan (72) ile aynı köyde yaşayanlar, kadının başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Adli tıp kurumu morgunda otopsisi yapılan Arısan'ın, köpek sürüsü tarafından saldırıya uğradıktan sonra beden bütünlüğünün bozulduğu da kaydedildi. Öte yandan köylülerden Bülent Karaca, küpesi olmayan köpeklerin toplanmasını istediğini kaydederek, "Bu benim de başıma gelebilir. Ben de gece geziyorum benim de başıma gelebilirdi. Kimliksiz köpekler toplansın. Buraya su, elektrik makbuzu yazmaya gelenler bile başıboş köpekler yüzünden evlere giremiyor" dedi.