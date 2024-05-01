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Haberler Galeri SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı

SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı

Ankara'da gerçekleşen Çalışma Meclisi, işçi, işveren, memur, çiftçi ve hükümet temsilcilerini bir araya getirerek önemli bir platform oluşturdu. Toplantıda ele alınan konulardan biri de esnek çalışma düzenlemeleri oldu. Peki mesai saatleri kısalacak mı? Haftada 4 gün çalışma 3 gün izin gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 10:00
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SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı

Türkiye'de işçi, işveren sendikaları ve kamu yetkilileri, 5 yıl aradan sonra Çalışma Meclisi çatısı altında toplanarak çalışma hayatındaki kritik konuları ele aldı. Toplantının odak noktasındaki başlıklardan biri, giderek artan bir öneme sahip olan esnek çalışma modelleri oldu.

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SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı

Pandemi Sonrası Esnek Çalışmanın Yükselişi

COVID-19 pandemisi, dünya genelinde çalışma şekillerinde devrimsel değişikliklere neden oldu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) verilerine göre, pandemi öncesi yalnızca %1 olan uzaktan çalışma imkanı sunan şirket oranı, pandemi sonrasında %78'e yükseldi.

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SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı

Türkiye'de her 10 çalışandan 4'ü, yani %40, uzaktan çalışabiliyor. Çalışanların %73'ü ise evden çalışmanın iş ve özel hayat dengesini olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

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SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı

Esnek Çalışma Modellerinin Geleceği

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, dijitalleşen dünya düzeninde Türkiye'nin de adaptasyon sürecinde olduğunu ve yeni çalışma modellerine geçişin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı

Hibrit çalışma, uzaktan çalışma, esnek çalışma ve "4 gün çalışıp 3 gün tatil" gibi modeller, yeni nesil çalışma yöntemleri arasında yer alıyor. Özellikle hizmet sektöründe beyaz yakalılar başta olmak üzere, esnek çalışma modelinin yaygınlaştırılması bekleniyor.