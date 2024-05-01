SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı

Ankara'da gerçekleşen Çalışma Meclisi, işçi, işveren, memur, çiftçi ve hükümet temsilcilerini bir araya getirerek önemli bir platform oluşturdu. Toplantıda ele alınan konulardan biri de esnek çalışma düzenlemeleri oldu. Peki mesai saatleri kısalacak mı? Haftada 4 gün çalışma 3 gün izin gelecek mi?