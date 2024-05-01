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Ankara’nın göbeğinde boğulacaktı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş'a tepki: Ne yapıyor acaba çok merak ediyoruz

Başkent Ankara'da sağanak yeniden başladı. Bazı caddelerde yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı. A Haber muhabiri Merve Pekmez son durumu canlı yayında aktardı. Pekmez, "Başkent bir kez daha sele teslim olmuş durumda" ifadelerini kullandı. Dün akşam kayda geçen bir görüntüde ise boğulma tehlikesi geçiren kız kayda geçti.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.05.2024 20:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 20:34
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Ankara’nın göbeğinde boğulacaktı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Ne yapıyor acaba çok merak ediyoruz

Akşam saatlerinde bastıran kuvvetli sağanak vurdu başkenti. Yollar dakikalar içinde göle döndü.

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Ankara’nın göbeğinde boğulacaktı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Ne yapıyor acaba çok merak ediyoruz

ATV Haber kamerasına yansıyan görüntüler ne bir gölden ne de nehirden.

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Ankara’nın göbeğinde boğulacaktı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Ne yapıyor acaba çok merak ediyoruz

Burası Ankara'nın göbeğindeki bir alt geçit.

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Ankara’nın göbeğinde boğulacaktı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Ne yapıyor acaba çok merak ediyoruz

Boğulma tehlikesi geçiren ise kaldığı öğrenci yurduna ulaşmaya çalışan bir genç kız.

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Ankara’nın göbeğinde boğulacaktı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki: Ne yapıyor acaba çok merak ediyoruz

Karşıya geçmek isterken alt geçitte biriken suya düşüp çırpınmaya başlayan genç kızı ise şans eseri kuryeler kurtardı.