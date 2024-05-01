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Haberler Galeri Esra Erol'da ilginç anlar! Stüdyodaki seyirciye sürpriz telefon: Milyonların önünde ilanı aşk...

Esra Erol'da ilginç anlar! Stüdyodaki seyirciye sürpriz telefon: Milyonların önünde ilanı aşk...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Bugün programda ilginç anlar yaşandı. Stüdyodaki seyircinin sevgilisi yayını arayıp adeta aşkını haykırdı. Ömer bey tüm Türkiye'nin önünde sevgilisi Yasemin hanımdan özür diledi. Ömer bey, "Bir hata yaptım ama sizin aracılığınızda bir şans daha istiyorum. Bir daha yapmayacağım" dedi. Peki, Yasemin hanım Ömer beye ne dedi? Beklediği o şansı verdi mi? İşte milyonların ekrana kitlendiği o anlar...

Giriş Tarihi: 01.05.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 23:53
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Esra Erol’da ilginç anlar! Stüdyodaki seyircinin sevgilisi yayını aradı: Aşkını milyonların önünde haykırdı

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı.

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Esra Erol’da ilginç anlar! Stüdyodaki seyircinin sevgilisi yayını aradı: Aşkını milyonların önünde haykırdı

Ömer bey, Esra Erol ekibine mesaj atarak stüdyodaki seyirci sevgilisi Yasemin hanımı çok kırdığını ve üzdüğünü belirterek yayına bağlanmak istedi.

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Esra Erol’da ilginç anlar! Stüdyodaki seyircinin sevgilisi yayını aradı: Aşkını milyonların önünde haykırdı

Bunun üzerine Ömer beyi kırmak istemeyen Esra Erol ve ekibi Ömer beyi, canlı yayına bağladı.

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Esra Erol’da ilginç anlar! Stüdyodaki seyircinin sevgilisi yayını aradı: Aşkını milyonların önünde haykırdı

Stüdyodaki seyircinin sevgilisi yayını arayıp adeta aşkını haykırdı. Ömer Bey tüm Türkiye'nin önünde sevgilisi Yasemin'den özür diledi.

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Esra Erol’da ilginç anlar! Stüdyodaki seyircinin sevgilisi yayını aradı: Aşkını milyonların önünde haykırdı

"YASEMİN AŞKIM, KURBAN OLURUM SANA…"
Ömer Bey, yaptığı açıklamada, "Ufak bir kırgınlık oldu. Ben onu çok seviyorum. Herkesin içinde sizin aracılığınızla özür diliyorum. Kırdım, incittim. Onu çok seviyorum. Onu çok sevdiğimi herkes bilsin, duysun.