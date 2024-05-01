Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan ünlü oyuncuyla evliymiş! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı...

ATV'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başarılı oyuncusu Ebru Özkan, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sürekli gündemde. Oktay Kaynarca ve Ali Seçkiner Alıcı gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı dizide Leyla karakterine hayat veren Özkan'ın eşi, hayranları tarafından merak edildi. Güzel oyuncu bakın hangi ünlüyle evliymiş...