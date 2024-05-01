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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan ünlü oyuncuyla evliymiş! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan ünlü oyuncuyla evliymiş! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı...

ATV'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başarılı oyuncusu Ebru Özkan, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sürekli gündemde. Oktay Kaynarca ve Ali Seçkiner Alıcı gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı dizide Leyla karakterine hayat veren Özkan'ın eşi, hayranları tarafından merak edildi. Güzel oyuncu bakın hangi ünlüyle evliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 16:53
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan ünlü oyuncuyla evliymiş! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

"Ben Bu Cihana Sığamazam" dizisi, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrolünde ise sevilen oyuncu Ebru Özkan yer alıyor. Oktar Kaynarca ile rol arkadaşı alan Özkan, Leyla karakteriyle herkesin beğenisi kazandı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan ünlü oyuncuyla evliymiş! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

Güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada da aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Instagram hesabında 345 bin takipçisi bulunan Özkan, paylaştığı fotoğraf ve videolarla ilgi odağı oluyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan ünlü oyuncuyla evliymiş! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

2016 yılında dünya evine girdiği eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Özkan, kendisi gibi oyuncu olan eşiyle birlikte pozlarını sıkça paylaşıyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan ünlü oyuncuyla evliymiş! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

Özkan'ın eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, "Elveda Rumeli" dizisiyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurduktan sonra "Sakarya Fırat" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi ses getiren yapımlarda da rol aldı. Oyuncu, son olarak, "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde oynadı. Öte yandani Ertan Saban, ilk eşi İnci Saban'ı kanser nedeniyle kaybetmişti.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan ünlü oyuncuyla evliymiş! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

İşte Başta Ebru Özkan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...