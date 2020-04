Durmak yok

CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan'ın derinlikli MOTTOLARINDAN (PAROLA) birisi, 'DURMAK YOK YOLA DEVAM' sözüdür. Bu söz, Türkiye için sadece bir slogan değil, Büyük Türkiye Gemisi'nin azgın denizlerden geçerek Aziz Türk milletini salimen limanlara ulaştırma anlayışının bir özetidir. Büyük Türk milletinin, bin yıldır vatanı olan topraklarda daha nice bin yıllarda yaşamasının kodlarına işaret etmektedir.

EVET. TÜRKİYEM. NE OLURSA OLSUN. DURMAMAYA. YOLA DEVAM ETMEYE KARARLIDIR.

Dünyanın tek gündemi var. 3'üncü Dünya Savaşı yaşanıyor. KÜRESEL SALGIN. Bütün gözlerin, kulakların, imkanların KORONAVİRÜS'e çevrildiği sırada, Türkiye hem içte hem dışta tarihi adımlarını sürdürüyor.

"Corona oldu, diğer meselelere bakmayalım şimdilik" diyen bir Başkanımız yok. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünen ve planlayan Erdoğan, yarınların, sağlıklı Türkiyesi için gece gündüz çalışıyor. Kahraman Türk Ordusu da, gönül coğrafyamızda, başa baş, dişe diş mücadele ediyor.

Özel Kuvvetler'in efsane albayı, SDE Savunma koordinatörü Mithat Işık, kahraman ordumuzun, Şengal'de (Irak), İdlib'de (Suriye), Libya'da müthiş işler başarmakta olduğunu açıkladı.

Albay Mithat Işık, "Özel kuvvetler, Jandarma komando, jandarma-polis özel harekât ve Kara Kuvvetleri Özel Birlikleri sorumluluk alanlarında operasyonlarına gece güzdüz devam ediyor. Yurt içerinde operasyonlar Batı kuklası, taşeron PKK-PYD'nin genellikle özellikle durmaya çalıştığı bölgeler olan Şırnak-Cudi Dağı Gabar Dağı, Bestler Dereler Bölgesi, Mardin- Bakok Dağı, Unvan Dağı, HakkariÇukurca Kazan Vadisi, Siirt-Herekol Dağı Bölgesi ile Diyarbakır kuzeyi Lice, Kulp, Sason arasında kalan Sağgöze bölgelerinde yoğunlaştırılmış durumda.

Terör örgütlerinin lider kadroları ele geçirildi. TSK'nın yaptığı operasyonlar bölge halkına güven sağlıyor. Bu sayede tarlalarını ekip biçebiliyorlar.

Hayvanlarını emniyetli bir şekilde araziye çıkarabiliyorlar" dedi. .

İleri görüşlü Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Libya hassasiyeti sonuç veriyor. Tunus-Libya arası, Hafter'e mezar oluyor. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Türk Özel birlikleriyle beraber, Mısır, Fransa, Rusya aparatı Hafter tarafından işgal edilmiş Akdeniz kıyı kesimini adım adım temizliyor.

SONUÇ: KOMANDO MARŞI DER Kİ: "Türk Komandosu, Korku nedir bilmez. Komando, dağların erleri, Yuva yapmıştır göklere, Baş döndüren yerleri, Engel tanımaz aşar, Yüce engin dağlara, El verir uzanır, Mor siyah bulutlara, Türk komandosu, Düşmanı çelik pençesiyle ezer, Havada, karada, denizde, çölde, Çatakta ve Batakta, Her zaman ve her yerde, Hazır'' TÜRKİYE artık masada karar veren oldu.

Ne Mutlu böyle bir orduya sahip TÜRK MİLLETİ'ne…

