Yurtta dombra dünyada dombra

SAYIN Cumhurbaşkanım Erdoğan, sizi dinlemekten gururluyuz. Yıllarca Türkiye meydanları, sokakları kadim topraklarımızdan fışkıran Dombra'nın sözleriyle yankılandı. Dombra'nın o güzel sözleri, Türk milletinin gururu oldu. Ne diyordu Dombra:

"Ezilenlerin gür sesidir o Suskun dünyanın hür sesidir o Göründüğü gibi olan Gücünü milletten alan Halkın adamı, Hakkın aşığı O milyonların umut ışığı Mazlumlara sırdaş olan Gariplere yoldaş olan Oldu her zaman sözünün eri Çıktığı yoldan dönmedi geri Kararlıdır davasında Anaların duasında Sözü dosdoğru yoktur riyası Zalimlerin korkulu rüyası İnandığı yolda gider Yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan" BM'de, ezilen Müslümanlar'ın sesi oldunuz. Dünyadaki mazlumların umut ışığı oldunuz. Sizin sesiniz, Filistin'de, Gazze'de, Yemen'de, Libya'da, Myanmar'da, Asya'da, Afrika'da yankı buldu. Oralardaki milyonlarca ezilen sizin sesinizle, gür şekilde dile geldi.

2009 yılında, zalim İsrail'e "ONE MINUTE" dediğinizden beri ezilen dünya, mazlum Müslümanlar aradığı insanı bulmuştu. O günden bu yana, 10 yıl geçti.

Birleşmiş Milletler'den seslenirken, onların sesi oldunuz. İnandığınız yolda gidiyorsunuz.

Birleşmiş Miller, iflas etmiştir.

Gönül tellerini titreten sözleriniz, geleceğin dünyasına, UMUT OLACAKTIR.

82 milyon tek yürek olarak sizin dünyanın vicdanı olduğunu görmüştür.

MAZLUMLARIN GÜR SESİ OLDUĞUNUZ İÇİN HAÇLI-SİYONIST, EMPERYALİST ZiHİNLER SİZE SALDIRIYOR.

Dünyada 50'ye yakın ülke Müslüman ülkesidir. Bu 50'ye yakın ülkenin yanında, başka ülkelerde de Müslümanlar yaşıyor.

Toplam Müslüman sayısı 1.8 milyar civarındadır. Maalesef dünyanın dört bir yanında Müslümanlar çile ve ızdırap içinde.

ORTADOĞU ATEŞ İÇİNDE. ABD-İSRAİL PLANLARINDAN BIKMIŞTIK.

Sayın Cumhurbaşkanım siz olmasaydınız, BM bir tiyatro olacaktı. Gür sesinizle, ezilenler adına konuştunuz. Asya'nın çeşitli ülkelerine Müslümanlar dert, çile ve ızdırapla inim inim inliyor. Siz onların hislerine tercüman oldunuz.

İşte bir küçük İsrail (nüfus bakımından küçük İsrail) 1.5 milyar Müslüman'a kafa tutuyor, sizin dışınızda konuşan yok.

İYİ Kİ SİZ VARSINIZ.

Müslümanlar'ın dağınık ve başsız olmasının sebebi, BİR ARAYA GELEMEMESİDİR.

Başsız Müslüman dünyaya umut olduğunuz için sizi devirmek istiyorlar.

Bizi düşmanın attıkları yıkmaz.

İçimizdeki beynini batıya kiralamış odaklar da aziz milletin tokatını hep yiyeceklerdir.

Özellikle 2013 yılından bu yana, içten dıştan sadece sizi YIKMAK İÇİN TOPYEKÜN SALDIRIYORLAR.

Biliyorlar ki, siz var oldukça, ezilenlerin gür sesi olacaksınız.

Mazlumların sesi, dünyanın vicdanı olacaksınız.

Emperyalistler bir gerçeği çok daha net görecektir gelecekte. Genç kuşaklar, "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" mottonuzla büyüyor.

Türkiye'de gerçekleştirdiğiniz ÖZGÜVEN, sizi dünyanın her köşesine taşıyacaktır.

Cumhurbaşkanım, ezilenlerin gür sesi Başkanım... Yolunuz doğru.

Müslümanlar'ın dağınıklığını inşallah siz düzelteceksiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın