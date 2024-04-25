Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un nikâhı!

Gonca Hatun'un bundan sonra kızı olduğunu söyleyen Bala Hatun, Gonca'ya bir bileklik hediye edip her şey yoluna girince toy kurma sözü verdi. Annesi ve babasının yanında olmadığı için üzüntü duyduğunu belirten Gonca Hatun, "Ben yolumdan da yoldaşımdan da eminim." dedi.