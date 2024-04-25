25 Nisan 2024, Perşembe
Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un nikâhı!
atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman", 157. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümü, sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu. Dizi, son bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,41 reyting, %18,03 izlenme payı 20+ABC kategorisinde de %6,15 reyting %16,13 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:16
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