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Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un nikâhı!

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman", 157. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümü, sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu. Dizi, son bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,41 reyting, %18,03 izlenme payı 20+ABC kategorisinde de %6,15 reyting %16,13 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:16
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Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un nikâhı!

Kuruluş Osman'ın 157. Bölümünde Candaroğlu Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olurken, iki aile arasında kılıçlar çekildi. Melike Hatun, oğlu Ahmet'in cansız bedenine sarılıp ağladığı sırada Bala Hatun; destek olmak için Melike Hatun'un yanına gitti ancak öfkesine yenik düşen Melike Hatun, olanlardan Alaeddin Bey'i sorumlu tuttu.

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Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un nikâhı!

Bala Hatun, Melike Hatun'u anladığını, aynı acıyla kendisinin de sınandığını dile getirdi. Melike Hatun, acısını edebiyle yaşaması gerektiğini söyleyen Bala Hatun'a hançer çekip onu kolundan yaraladı. Elçim Hatun ve Fatma Hatun ise Melike Hatun'u tutup sakinleştirmeye çalıştı.

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Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un nikâhı!

Bala Hatun, kaçak halde olan Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'a akşam nikahlarının kıyılacağını söyleyerek güzel haberi verdi.

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Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un nikâhı!

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un birbirlerini eş olarak kabul etmesiyle başlayan nikah; Orhan Bey ve Baysungur'un şahitliğinde kıyıldı. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun; Osman Bey ve Bala Hatun'un elini öpüp dualarını alırken; Orhan Bey ise "Gayrı sevda cenginin de galibisin!" diyerek sevincini dile getirdi.

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Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi! Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un nikâhı!

Gonca Hatun'un bundan sonra kızı olduğunu söyleyen Bala Hatun, Gonca'ya bir bileklik hediye edip her şey yoluna girince toy kurma sözü verdi. Annesi ve babasının yanında olmadığı için üzüntü duyduğunu belirten Gonca Hatun, "Ben yolumdan da yoldaşımdan da eminim." dedi.