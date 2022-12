Netflix’te yeni skandal! Pepsi, Where’s My Jet dizisindeki bölünmüş Türkiye haritası sosyal medyayı salladı

HER FIRSATTA TÜRKİYE'YE HAKARET!

Dijital medya platformu Netflix yayınladığı dizi ve filmlerle her fırsatta Türkiye'yi hedef alıyor. Türklüğü ve Türkleri aşağılayan çirkin senaryolara yer veriliyor. Geçtiğimiz yıl bu platformda yayınlanan Belçika dizisi Into the Night'ta Türklere yönelik hakaretler büyük tepki çekti.