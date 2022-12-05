Netflix'te yeni skandal! Pepsi, Where's My Jet dizisindeki bölünmüş Türkiye haritası sosyal medyayı salladı
Netflix’te yayınlanan Pepsi, Where's My Jet dizisinin bir bölümünde görülen Türkiye haritasına Türk izleyeciler tepki gösterdiler. Dizinin bir sahnesinde gösterilen haritada, Türkiye’nin doğu bölgesi Ermenistan'ın toprağı olarak yansıtıldı.
Pepsi, Jetim Nerede? adlı dizi 20 yaşındaki bir gencin, jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesini anlatıyor. Amerika'da hukuk derslerinde okutulduğu belirtilen mücadele "Pepsi, Where's My Jet" ismiyle mini dizi olarak Netflix'te yayınlanıyor.
Netflix'in dizisi olan "Pepsi, Where's My Jet"in 1.bölümündeki bir sahne Türk izleyeciler tarafından tepki ile karşılandı. Dizinin 1.bölümündeki bir sahnede gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak görünüyordu.
Diziyi izleyen Türk takipçileri Pepsi, Where's My Jet'in 1.bölümünde yer alan sahne sonrası sosyal medyada tepki gösterdi.
DAHA ÖNCE DE AYNI SKANDALA İMZA ATMIŞLARDI
Netflix'in The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası olduğu görülmüş ve tepki yağmıştı.
Netflix'in Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası olduğu görülüyor.
İçerikleriyle tartışma konusu olan Netflix, şimdi de bölünmüş Türkiye haritasına yer verdi.
Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası kullanıldı.
Netflix'e ve diziye sosyal medyada tepki yağdı.
HER FIRSATTA TÜRKİYE'YE HAKARET!
Dijital medya platformu Netflix yayınladığı dizi ve filmlerle her fırsatta Türkiye'yi hedef alıyor. Türklüğü ve Türkleri aşağılayan çirkin senaryolara yer veriliyor. Geçtiğimiz yıl bu platformda yayınlanan Belçika dizisi Into the Night'ta Türklere yönelik hakaretler büyük tepki çekti.
Collateral isimli dizide Kırıkkale hakkında olumsuz yorumlar yapıldı. Fenomen dizi La Casa De Papel'de yer alan Osman adlı Türk karakterin, işkenceci kötü bir adam olması da tepkiyle karşılandı. Bütün bu çirkinlikler yaşanırken kendisine aydın ve sanatçı diyen kişiler, bu platformda yer almak için yarışa giriyor. Ülkemize yönelik yapılan bu karalamaya seslerini çıkarmıyorlar.
Yıllardır dizi ve filmlerinde Türkiye'yi aşağılayan sahne ve cümlelere yer vererek algı operasyonu yapan Netflix, çirkin senaryolara yer vermeye devam ediyor.
Sözde aydın ve sanatçılar, Türkiye'nin bu platformda karalanmasını görmezden geliyor. Yıllardır yayınladığı dizi ve filmlerle Türkiye'ye nefret kusan, yapımlarında yer alan karakterler üzerinden Türkiye'yi karalayan ABD merkezli film platformu Netflix'in Türkiye düşmanlığı bitmiyor. Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına devam eden platform, yapımlarında sürekli Türkiye'yi aşağılayan sahnelere ve cümlelere yer vermesine rağmen, Türk oyuncular bu mecrada boy gösterebilmek, platformun dizilerinde rol alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
TÜRKLER KÖTÜ GÖSTERİLDİ
Örneğin platformun, 6-7 Eylül olaylarını konu eden, 'Kulüp' dizisinde; Türkler her yeri durduk yere yakıp yıkan bir millet gibi gösterildi. Bir diğer Türk yapımı dizi olan, 'Zeytin Ağacı'nın 1940'lı yıllarda geçen bir sahnesinde ise mübadele döneminde bir Rum anne, bindiği bir Türk ailenin teknesinde, uykuya daldığı sırada, tekne sahibi tarafından başına vurularak denize atılıp boğuluyor. Türkiye'yi aşağılayan ve çirkin gösteren senaryolara yer verilirken kendisine aydın ve sanatçı diyen kişiler bu karalamaya seslerini çıkarmıyor.
DİZİ VE FİLMLERİYLE TÜRKİYE'Yİ AŞAĞILIYORLAR
'Yakamoz S-245' dizisinde, Türk ordusu ve Deniz Kuvvetleri kötü gösterildi.
'Into the Night'ta Türkiye için 'B.kt.n' denildi. Dizide, İtalyan asker Terenzio, Türkler için "Bir askeri zaferleri bile yok" gibi aşağılayıcı ifadeler kullandı.
Bir MOSSAD ajanını konu alan 'The Spy'da duvara asılı, bölünmüş Türkiye haritası dikkat çekti.
'Designated Survivor' adlı dizide kalkışmanın FETÖ ile alakasının olmadığı iddia edildi. Dizide 'Nuri Şahin', Türk Cumhurbaşkanı 'Fatih Turan' tarafından, Türkiye'deki darbe girişiminin aktörü olarak suçlandı, ABD ise Şahin'i korumaya aldı. Bazı sahnelerde Türkiye Cumhurbaşkanına ağır hakaret edildi.
'Homeland' adlı dizide Almanya'da yaşayan 'Numan' isimli bir Türk vatandaşı sınır dışı edilmek istendi. 'Laura' ise Alman yetkililere "Onu sınır dışı edemezsiniz. Çünkü Türkiye'de idam cezası var" dedi.
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