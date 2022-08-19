Her fırsatta Türkiye'ye hakaret! Netflix dizilerinde Türkiye düşmanlığı
Dijital medya platformu Netflix yayınladığı dizi ve filmlerle her fırsatta Türkiye'yi hedef alıyor. Türklüğü ve Türkleri aşağılayan çirkin senaryolara yer veriliyor. Geçtiğimiz yıl bu platformda yayınlanan Belçika dizisi Into the Night'ta Türklere yönelik hakaretler büyük tepki çekti.
Giriş Tarihi: 19.08.2022
08:52 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
09:01
Collateral isimli dizide Kırıkkale hakkında olumsuz yorumlar yapıldı. Fenomen dizi La Casa De Papel'de yer alan Osman adlı Türk karakterin, işkenceci kötü bir adam olması da tepkiyle karşılandı. Bütün bu çirkinlikler yaşanırken kendisine aydın ve sanatçı diyen kişiler, bu platformda yer almak için yarışa giriyor. Ülkemize yönelik yapılan bu karalamaya seslerini çıkarmıyorlar.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıllardır dizi ve filmlerinde Türkiye'yi aşağılayan sahne ve cümlelere yer vererek algı operasyonu yapan Netflix, çirkin senaryolara yer vermeye devam ediyor.
Sözde aydın ve sanatçılar, Türkiye'nin bu platformda karalanmasını görmezden geliyor
Yıllardır yayınladığı dizi ve filmlerle Türkiye'ye nefret kusan, yapımlarında yer alan karakterler üzerinden Türkiye'yi karalayan ABD merkezli film platformu Netflix'in Türkiye düşmanlığı bitmiyor. Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına devam eden platform, yapımlarında sürekli Türkiye'yi aşağılayan sahnelere ve cümlelere yer vermesine rağmen, Türk oyuncular bu mecrada boy gösterebilmek, platformun dizilerinde rol alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
TÜRKLER KÖTÜ GÖSTERİLDİ Örneğin platformun, 6-7 Eylül olaylarını konu eden, 'Kulüp' dizisinde; Türkler her yeri durduk yere yakıp yıkan bir millet gibi gösterildi. Bir diğer Türk yapımı dizi olan, 'Zeytin Ağacı'nın 1940'lı yıllarda geçen bir sahnesinde ise mübadele döneminde bir Rum anne, bindiği bir Türk ailenin teknesinde, uykuya daldığı sırada, tekne sahibi tarafından başına vurularak denize atılıp boğuluyor. Türkiye'yi aşağılayan ve çirkin gösteren senaryolara yer verilirken kendisine aydın ve sanatçı diyen kişiler bu karalamaya seslerini çıkarmıyor.