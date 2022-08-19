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Her fırsatta Türkiye'ye hakaret! Netflix dizilerinde Türkiye düşmanlığı

Dijital medya platformu Netflix yayınladığı dizi ve filmlerle her fırsatta Türkiye'yi hedef alıyor. Türklüğü ve Türkleri aşağılayan çirkin senaryolara yer veriliyor. Geçtiğimiz yıl bu platformda yayınlanan Belçika dizisi Into the Night'ta Türklere yönelik hakaretler büyük tepki çekti.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.08.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:01
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Her fırsatta Türkiye’ye hakaret! Netflix dizilerinde Türkiye düşmanlığı

Collateral isimli dizide Kırıkkale hakkında olumsuz yorumlar yapıldı. Fenomen dizi La Casa De Papel'de yer alan Osman adlı Türk karakterin, işkenceci kötü bir adam olması da tepkiyle karşılandı. Bütün bu çirkinlikler yaşanırken kendisine aydın ve sanatçı diyen kişiler, bu platformda yer almak için yarışa giriyor. Ülkemize yönelik yapılan bu karalamaya seslerini çıkarmıyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Her fırsatta Türkiye’ye hakaret! Netflix dizilerinde Türkiye düşmanlığı

Yıllardır dizi ve filmlerinde Türkiye'yi aşağılayan sahne ve cümlelere yer vererek algı operasyonu yapan Netflix, çirkin senaryolara yer vermeye devam ediyor.

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Her fırsatta Türkiye’ye hakaret! Netflix dizilerinde Türkiye düşmanlığı

Sözde aydın ve sanatçılar, Türkiye'nin bu platformda karalanmasını görmezden geliyor

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Her fırsatta Türkiye’ye hakaret! Netflix dizilerinde Türkiye düşmanlığı

Yıllardır yayınladığı dizi ve filmlerle Türkiye'ye nefret kusan, yapımlarında yer alan karakterler üzerinden Türkiye'yi karalayan ABD merkezli film platformu Netflix'in Türkiye düşmanlığı bitmiyor. Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına devam eden platform, yapımlarında sürekli Türkiye'yi aşağılayan sahnelere ve cümlelere yer vermesine rağmen, Türk oyuncular bu mecrada boy gösterebilmek, platformun dizilerinde rol alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

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Her fırsatta Türkiye’ye hakaret! Netflix dizilerinde Türkiye düşmanlığı

TÜRKLER KÖTÜ GÖSTERİLDİ
Örneğin platformun, 6-7 Eylül olaylarını konu eden, 'Kulüp' dizisinde; Türkler her yeri durduk yere yakıp yıkan bir millet gibi gösterildi. Bir diğer Türk yapımı dizi olan, 'Zeytin Ağacı'nın 1940'lı yıllarda geçen bir sahnesinde ise mübadele döneminde bir Rum anne, bindiği bir Türk ailenin teknesinde, uykuya daldığı sırada, tekne sahibi tarafından başına vurularak denize atılıp boğuluyor.
Türkiye'yi aşağılayan ve çirkin gösteren senaryolara yer verilirken kendisine aydın ve sanatçı diyen kişiler bu karalamaya seslerini çıkarmıyor.