Masada Gazze! Bakan Fidan'dan İslam İş Birliği Teşkilatı Toplantısı'nda diplomatik temaslar: Peş peşe görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya’nın başkenti Banjul’da gerçekleştirilen İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) 15. Toplantısı'na katıldı. İkili görüşmeleri çerçevesinde Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ile de görüştü. Gambiya'da Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya gelen Fidan, Gambiya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle de buluştu.
Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'nın başkenti Banjul, İslam İş Birliği Teşkilatı 15. Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.
Bakan Fidan, zirvenin resmi açılışı öncesinde üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı.
"Sürdürülebilir kalkınma için diyalog doluyla birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştirilen zirvede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durumun da görüşülmesi bekleniyor. Bakan Fidan, toplantının yanı sıra ikili görüşmelerde de bulundu.
BAKAN FİDAN, SUDAN DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ HÜSEYİN AVAD ALİ MUHAMMED İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya geldi.
BAKAN FİDAN, SOMALİLİ MEVKİDAŞIYLAGÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.
BAKAN FİDAN, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI BAYRAMOV İLE BİR ARAYA GELDİ
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi marjında Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Bayramov ile bir araya geldiği bildirildi.
İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.
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