Netflix Türk milletine savaş ilan etmiş durumda! Sözde "ulusalcılar" buna neden sesiniz çıkmadı! Konu para olunca çirkin oyunun "ucuz" figüranları oldunuz!

Bu "Türk dizilerine" imza atan yönetmen, yapımcı, aktör ve aktrisler hiç rahatsız olmuyorlar mı?

"Ünlü sanatçı" diye her biri Türk matbuatının magazin sayfalarını süsleyen bu oyuncu kardeşleriniz, "Türkleri aşağılayan" projelerde yer almayı içlerine nasıl sindiriyorlar?

Yoksa "Biz sanatçıyız, gözettiğimiz sadece sanattır" mı diyorlar?

İyi güzel de, sahici bir "Müslüman Türk" karakterini canlandırmaya sıra gelince neden ipe un seriyorlar?

Hani sadece "sanatı" gözetiyorlardı?

Hayır yani, "sanat" için her şeyi yapıyorlar; yeri geldi mi soyunuyorlar, yeri geldi mi kendi milletini bile söz konusu dizilerde olduğu gibi aşağılıyorlar da, sanat için bir tek "sahici bir Müslüman" karaktere can vermek mi zorlarına gidiyor?

Bu sorular afaki değil, yıllar yılı sektörde toz yutmuş biri olarak soruyorum...

Hele ki anlı şanlı aktrislerimiz neden tarihi filmlerin dışında başörtülü bir karakteri canlandırmak istemiyorlar? (O dizideki gibi "başörtülü hizmetçi" rolleri hariç tabii.)