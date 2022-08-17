Netflix Türk milletine savaş ilan etmiş durumda! Sözde "ulusalcılar" buna neden sesiniz çıkmadı! Konu para olunca çirkin oyunun "ucuz" figüranları oldunuz!

Peki, yazarçizerlerimizden neden tık yok? Türkleri aşağılayan bu dizilerde yer alan "ünlülere" söyleyecek hiçbir sözleri yok mu?

Merhum Timur Selçuk sırf Sabah Gazetesi'ne söyleşi verdi diye yapmadığınız kepazelik kalmamıştı, neden susuyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet eden her sanatçıyı aşağılıyorsunuz da, Netflix'te Türkleri aşağılayan projelere can verenlere neden ağzınızı açmıyorsunuz?



Bari sen susmasaydın "yoldaş" Soner Yalçın?

Odatv'nin arşivinde konunun anlam ve önemine uygun İzmir Marşı benzeri bir şey yok mu?

Hadi marşı geçtim, uygun bir "Atatürk sözü" de mi yok?

Ulan sizin bu Atatürkçülükleriniz, üç-beş "ham yobaz kaba softaya" gelince anında şahlanıyor da, sıra "Türk düşmanı propagandasına" gelince neden suspus oluyor?