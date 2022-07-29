Netflix Türkiye çocuk filmleri kategorisinde skandal! Eşcinselliği övdüler kullanıcılardan tepki yağdı
Pedofili, cinsel istismar ve LGBT propagandası yapan içerikleri sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çeken Netflix'in her gün yeni bir skandalı çıkıyor. Son olarak Jurassic World Kretase Kampı isimli çocuk dizisine eşcinsel sahne koyan Netflix, seyircilerden oldukça tepki topladı. 5. sezonunda 7+ etiketi ile yayınlanan bölümlerindeki sahneleri görenler, şaşkına döndü.
Netflix ile Hollywood'un eşcinsellik propagandası bütün dünya tarafından kaygı ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sürekli adından söz ettirne film paltformları, dayattıkları sapkın yaşam tarzıyla yüzlerce çocuğun ruh sağlığıyla oynuyor.
ÇOCUK DİZİSİNE LGBT SKANDALI
Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisi oldu.
ÇOCUKLARIN ÖPÜŞMESİ AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLİYOR
Dinozorların insanları yediği sahneleri göstermiyor olsa da son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıp dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölüm ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.
TEPKİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ
Sinemanın usta ismi Steven Spielberg ve ünlü yazar Michael Crichton'ın dijital çocuk dizisi, yayınlanan 5. sezonu ile büyük eleştiri topladı. ABD yapımı animasyon, bilimkurgu, aksiyon-macera türündeki çocuk dizisinde +18 sahnelere yer verilmesi tepki çekti.
Netflix, konuya dair henüz bir açıklama yapmazken, Jurassic World Kretase Kampı 5. sezonu ile sosyal medyada da yankı uyandırdı.
TEPKİLERİN ARDINDAN 'LİGHTYEAR' FİLMİ BİR ÇOK ÜLKEDEN KALDIRILDI
İçinde eşcinsel karakter barından "Lightyear" isimli çocukları hedef alan animasyon filmi, Türkiye'de yasaklandı. Daha önce 2 Eylül'de Türkiye'de gösterime gireceği ilan edilen filmle ilgili yapılan şikayetlerden birine CİMER'den gönderilen yanıt sosyal medyada paylaşıldı.
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