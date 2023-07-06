Kuzguncuk Parkı kaderine mi terk edildi?

İstanbul'un en güzide noktalarından biri olan Kuzguncuk Parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kapanmıştı. Parktaki çalışmalar halen bitirilemedi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı. Bölge havadan görüntülendi.

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