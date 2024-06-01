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Kahveye tuz yerine deterjan kattı! Kız isteyen damat hastanelik oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 20:43
Geleneksel hale gelen damat kahvesine tuz atma adeti bir gelin adayının abartması sonucu neredeyse damat adayının ölümü ile sonuçlanıyordu. İzmir'de kız isteme merasiminde gelin adayının kahveye tuz yerine deterjan katmasıyla zehirlenen damat hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…
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Kahveye tuz yerine deterjan kattı! Kız isteyen damat hastanelik oldu
Kahveye tuz yerine deterjan kattı! Kız isteyen damat hastanelik oldu
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