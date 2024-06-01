01 Haziran 2024, Cumartesi
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Kaynaktan çıkan kıvılcım 50 dönüm araziyi yaktı! Yangına havadan ve karadan müdahale edildi
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evin çatısında yapılan kaynaktan sıçrayan yangın, dağlık alandaki zeytinliği yaktı. Havadan ve karadan yapılan hızlı müdahaleyle yangın söndürülürken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 50 dönümlük alanda zeytin ağaçları zarar gördü.