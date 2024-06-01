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Kaynaktan çıkan kıvılcım 50 dönüm araziyi yaktı! Yangına havadan ve karadan müdahale edildi

İHA
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Giriş: 01.06.2024 20:19
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evin çatısında yapılan kaynaktan sıçrayan yangın, dağlık alandaki zeytinliği yaktı. Havadan ve karadan yapılan hızlı müdahaleyle yangın söndürülürken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 50 dönümlük alanda zeytin ağaçları zarar gördü.
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Kaynaktan çıkan kıvılcım 50 dönüm araziyi yaktı!
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