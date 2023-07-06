İçler acısı görüntü! CHP'li İBB İstanbul'un göz bebeğini kaderine terk etti
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin göz bebeği olan Taksim Meydanı’nı her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan meydanın içler acısı hali vatandaşları isyan ettirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan meydanda 9 günlük bayram tatili sonrasında ekiplerin çalışmaması sonucu çöp dağları oluştu. Biriken çöplerden sızan sıvı ve yayılan kokular Taksim'i gezmeye gelen yerli ve yabancıları canından bezdirdi.
Sabah'ın haberine göre, Cumhuriyet Anıtı'nın çevresinde sökülüp çalınan aydınlatma lambalarının yerine demir kapaklar takılması ise tepki çekti.
Çalınan lambaların kapaklarında alüminyum olması nedeniyle hurdacılara satıldığı kaydedildi. İstanbul'un vitrini konumundaki Taksim Meydanı'nın içler acısı haline vatandaşlar ve esnaf da isyan etti.
İBB'ye defalarca şikayette bulunduklarını ancak ekiplerin gelip meydanda biriken çöpleri toplamadıklarını belirten vatandaşlar, hem koku hem de çirkin görüntünün dayanılmaz hal aldığını söylediler.
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