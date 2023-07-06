İçler acısı görüntü! CHP’li İBB İstanbul’un göz bebeğini kaderine terk etti

Çalınan lambaların kapaklarında alüminyum olması nedeniyle hurdacılara satıldığı kaydedildi. İstanbul'un vitrini konumundaki Taksim Meydanı'nın içler acısı haline vatandaşlar ve esnaf da isyan etti.

İBB'ye defalarca şikayette bulunduklarını ancak ekiplerin gelip meydanda biriken çöpleri toplamadıklarını belirten vatandaşlar, hem koku hem de çirkin görüntünün dayanılmaz hal aldığını söylediler.