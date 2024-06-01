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Akkaya'ya ikinci 'velayet' şoku! Önbilgin, kızının velayetini istiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 20:25
Manken 'Deniz Akkaya'ya, ikinci velayet şoku, kızının babası 'Efe Önbilgin'den geldi. Annesiyle kavgası sonrası devlet korumasına alınmıştı genç kız. Dedesi, torununu almak için girişimde bulunmuştu. Baba 'Önbilgin', son yaşananlar karşısında, oldukça tepkili. Olan bitenden 'deniz Akkaya’yı sorumlu tutuyor ve kızının velayetini almaya hazırlanıyor.
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