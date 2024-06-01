TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Eyüpsultan, TEM Otoyolu'nda iddiaya göre orta şeritten en sağ şeride manevra yapan bir otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobil ile çarpıştı. Şerit değiştiren otomobilde şans eseri yaralanan olmazken, diğer otomobilde bulunan anne ile iki kızı yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeni ile otoyolda araç yoğunluğu oluştu.

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