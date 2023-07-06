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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu İstanbullu vatandaşı canından bezdirdi! Metro Hattı'nda yeni bir skandal! Yolcular rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü...

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu İstanbullu vatandaşı canından bezdirdi! Metro Hattı’nda yeni bir skandal! Yolcular rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü...

CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birçok konuda olduğu gibi ulaşımda da vatandaşı canından iyice bezdirdi. Toplu ulaşımda yaşanan İETT kazaları yanında ulaşımdaki aksaklıklar mega kentte yakışık olmayan görüntüleri beraberinde getirdi. Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.

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