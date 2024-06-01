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Netanyahu için çember daralıyor! İsrailliler katil Bibi'nin istifası ve esir takası anlaşması için sokaklarda döküldü

İsrail'de, işgalcilerin Gazze Şeridi'nde düzenlediği ve binlerce masumu öldürdüğü saldırıların ardından sokaklar karıştı. Ülkede İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti. Tel Aviv ve Hayfa kentlerinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi katil Netanyahu'yu protesto etti.

Giriş Tarihi: 01.06.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 23:23
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Netanyahu için çember daralıyor! İsrailliler katil Bibi’nin istifası ve esir takası anlaşması için sokaklarda döküldü

Katliamcı İsrail'e tepkiler yalnızca dünyadan değil kendi halkından da geliyor. Yüzlerce İsrailli sokaklarda döküldü ve 'Gazze Kasabı'nın istifasını istedi. İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bu cumartesi de sokaklara indi.

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Netanyahu için çember daralıyor! İsrailliler katil Bibi’nin istifası ve esir takası anlaşması için sokaklarda döküldü

Hayfa ve Tel Aviv'de toplanan yüzlerce gösterici, ellerinde İsrail bayrakları ve Netanyahu karşıtı dövizler taşıyarak protesto gösterisi düzenledi. Önceki haftalarda da İsrail'de protestolar düzenlemiş ve göstericilere polis müdahale etmişti. Protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken yaralananlar olmuştu.

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Netanyahu için çember daralıyor! İsrailliler katil Bibi’nin istifası ve esir takası anlaşması için sokaklarda döküldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.

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Netanyahu için çember daralıyor! İsrailliler katil Bibi’nin istifası ve esir takası anlaşması için sokaklarda döküldü

REFAH SALDIRISI

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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Netanyahu için çember daralıyor! İsrailliler katil Bibi’nin istifası ve esir takası anlaşması için sokaklarda döküldü

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.