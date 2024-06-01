Netanyahu için çember daralıyor! İsrailliler katil Bibi'nin istifası ve esir takası anlaşması için sokaklarda döküldü

İsrail'de, işgalcilerin Gazze Şeridi'nde düzenlediği ve binlerce masumu öldürdüğü saldırıların ardından sokaklar karıştı. Ülkede İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti. Tel Aviv ve Hayfa kentlerinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi katil Netanyahu'yu protesto etti.