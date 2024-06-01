Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ay önce üniversiteli Aslıhan Zengin'i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Korkunç olay 5 ay önce Kağıthane’de yaşandı. Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin (20), yeni taşınan arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından canice bıçaklandı. Genç kız, belinden ağır yaralanırken 3 organı da zarar gördü. Bunun üzerine polis ekipleri bıçağı peçeteye sarıp yere attıktan sonra kaçan kasklı saldırganı aramak için çalışma başlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın yakalandığını "Gereği yapıldı" ifadeleri ile duyurdu.