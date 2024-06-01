İstanbul ve Kırıkkale’de 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

İstanbul’da bir işyerine Kırıkkale’de de bir otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler polis ekiplerince tespit edildi. Daltonlar suç örgütüne üye olduğu belirlenen şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.