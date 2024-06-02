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Haydarpaşa'da can pazarı! Batmak üzere olan gemide 10 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 01:41
Kadıköy Haydarpaşa'da mendireğe çarparak batmak üzere olan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
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