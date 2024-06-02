Manisa’da orman yangını!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda çıkan yangın makilik alana da sıçradı. Yangına müdahale eden ekip sayısı 100’e çıkarılırken, yangın nedeniyle Uşak-Basmane (İzmir) tren seferi de tedbir amaçlı durduruldu.

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