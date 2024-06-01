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İstanbul'a kurbanlık girişleri başladı! Kurban alırken hangi kriterler önemli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 19:46
Kurban Bayramı’na günler kaldı. Anadolu'dan İstanbul pazarlarına getirilen kurban yüklü araçlar, tarım ve orman müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Kurbanlık hayvanlar, satış öncesi veteriner kontrolünden geçirildi.
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İstanbul’a kurbanlık girişleri başladı!
İstanbul'a kurbanlık girişleri başladı!
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